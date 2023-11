Il Liceo artistico Federico Stupor Mundi eccellenza del territorio pugliese

Recentemente il "Progetto Eduscopio" ha pubblicato i dati sulla carriere universitarie degli studenti in relazione agli istituti superiori da cui provengono.In sintesi Eduscopio compara la capacità delle scuole di preparare gli studenti ai percorsi universitari considerando la media ponderata dei voti conseguiti agli esami universitari e la percentuale dei crediti formativi universitari conseguiti.I dati sono distinti per indirizzo di studio e la nostra scuola, come ci descrive il Dirigente scolastico Prof. Gallo, risulta la migliore non solo nel raggio definito dal sistema di ricerca del sito Eduscopio.it, ma è anche il liceo artistico con gli indicatori più alti fra tutti i licei artistici della Puglia.Infine, i dati elaborati da Eduscopio considerano solo i percorsi universitari, poiché non sono disponibili i dati relativi alle Accademie di Belle Arti. E' noto che è elevato il numero di studenti che prosegue gli studi nelle Accademie di Belle Arti, quindi i valori degli indicatori elaborati da Eduscopio dovrebbero essere sensibilmente superiori se considerasse i dati degli studenti iscritti alle Accademie.