Il marchio Casillo a fianco del Bari calcio

È stato presentato venerdì mattina, nel corso di una conferenza stampa, l'accordo che legherà il marchio Molino Casillo al Bari calcio, club la cui prima squadra è stata promossa aritmeticamente al campionato di Serie B con diverse giornate d'anticipo. Un'intesa di spessore per la società guidata da Luigi De Laurentiis, che procederà a braccetto con l'azienda coratina, leader del settore agroalimentare dall'imponente fatturato di 1.6 miliardi di euro., durante l'incontro con i giornalisti, non hanno esitato a definire «significativa» la sponsorship che consisterà nell'abbinare il marchio sulle divise da gioco e sul materiale ufficiale della formazione biancorossa. Il valore finanziario e le condizioni della sinergia non sono stati svelati ma De Laurentiis ha lasciato intendere che la durata sarà su base pluriennale. Presente, nell'occasione, anche il Sindaco di Bari Antonio Decaro.L'impresa di Corato darà così un sostegno ancora più fattivo e concreto alla società barese.«Sono molto orgoglioso, perché oltre alla promozione questa è la prima notizia di un nuovo corso» ha commentato. «Casillo è una bellissima famiglia del sud, come la mia; due eccellenze che porteranno in alto i nostri valori comuni. L'obiettivo è raggiungere il nostro tifoso, di essere virtuosi; oggi aggiungiamo uno step in più. Qui ci sono sempre grandi richieste, noi stiamo lavorando per costruire un grande Bari. Cominceremo ad avere il marchio Casillo sulla maglia già dalla prossima partita, contro l'Avellino. È il contratto più importate firmato dal Bari fino a oggi, è pluriennale e ha un opzione. In futuro riveleremo i dettagli economici».ha affermato: «Non ci eravamo mai avvicinati così al Bari, una società a cui tutti noi baresi di provincia siamo molto legati. Non potevamo non accogliere gli inviti che i nostri collaboratori e dipendenti ci hanno rivolto; ci ha entusiasmato la gestione della famiglia De Laurentiis e di Luigi in particolare. Questa iniziativa è di grande valore; il progetto è pluriennale, tutti speriamo - senza fretta - di arrivare tutti insieme a riportare il Bari in serie A e a renderla una società riconosciuta in Italia e all'estero». Suo fratello Pasquale ha aggiunto: «A Luigi De Laurentiis affidiamo il nostro marchio, che è la nostra storia e la nostra vita. Insieme abbiamo compiuto un percorso valido, fra noi si sono individuati valori e obiettivi comuni. La scelta di un partner nelle comunicazioni è una grande responsabilità; noi oggi coroniamo un percorso in cui Casillo si accostava alle sponsorizzazioni sportive con un certo pregiudizio. Abbiamo però avuto un rapporto intenso e proficuo, per cui oggi arriviamo a questo passo non banale. Vogliamo interpretare il rapporto con il Bari e i territori in maniera innovativa: essere presenti sulla maglia come main sponsor è il presupposto per sviluppare una serie di iniziative per il territorio, il marchio e la società. Dobbiamo portare alla massimizzazione del beneficio per tutti gli stakeholders».Il Sindaco Decaro ha chiosato: «Casillo decide di diventare primo sponsor di maglia, ed è un orgoglio perché questa è la più importante azienda della Puglia, parliamo di 1 miliardo e 600mila euro di fatturato nel 2020. Sono sempre pronti con progetti aziendali legati alla solidarietà; se hanno deciso di fare questo investimento vuol dire che hanno voluto sposare questo che sarà un progetto importante».(Ha collaborato Riccardo Resta)