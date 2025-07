Despar Centro Sud, la partnership strategica con Molino Casillo

I laboratori: consolidamento, innovazione e sviluppo

, con l'insegna, consolida la crescita del progetto panificazione con risultati economici positivi e annuncia ambiziosi piani di sviluppo, inclusa la partnership strategica conper l'utilizzo diQuattro anni fa nasceva come una scommessa, oggi è una realtà consolidata e di successo. Il progetto di panificazione interna di Despar Centro Sud ha raggiunto risultati pienamente soddisfacenti dopo anni di investimenti e sviluppo: un traguardo che apre la strada a una nuova fase di crescita strategica.Attualmente sono operativi i due laboratori di produzione agli Interspar di Modugno (BA) e Pescara, ognuno con una superficie di 300 mq, e hanno dimostrato la validità del modello produttivo basato sulla qualità e l'eccellenza artigianale.Il 2025 segnerà una svolta importante per il, che a luglio vedrà un completo remodeling delle attrezzature. L'obiettivo è duplice: efficientare l'operatività dei panificatori e introdurre migliorie qualitative nella cottura.Il progetto più ambizioso è previsto per il 2026: il laboratorio di Modugno sarà oggetto di una espansione da 300 a 2.000 mq, un incremento che permetterà di servire interamente Puglia e Basilicata con una capacità produttiva moltiplicata, consentendo di diventare tra i principali produttori di panificazione della grand distribuzione del Sud Italia.Lo sviluppo non si ferma, infatti Despar Centro Sud sta lavorando all'apertura di un nuovo stabilimento in, ampliando così la copertura geografica della produzione interna e avvicinando ulteriormente il servizio alla comunità.Innovazione, alimentazione consapevole e sostenibilità sono i pilastri di una nuova sinergia tra due realtà nate nel Sud e accomunate dalle stesse origini.Il 2025 segna anche l'inizio di una partnership strategica con Casillo, azienda leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione di sfarinati, per l'utilizzo di Altograno nei laboratori di panetteria interna, servendo oltre 20 punti vendita., confermando il proprio impegno verso soluzioni d'eccellenza e una filiera agricola trasparente e responsabile. Si tratta di uno sfarinato innovativo che delinea una nuova categoria merceologica nel mondo degli sfarinati da frumento: fino al 50% di proteine in più e al 40% di fibra in più rispetto all'integrale e con un minor contenuto di glutine e carboidrati.Altograno è ottenuto per mezzo della, un processo brevettato che permette, durante la lavorazione, di recuperare le parti più preziose del chicco, come germe e aleurone, combinando secoli di tradizione italiana con la moderna artigianalità.Altograno presenta caratteristiche nutrizionali specifiche ed è significativamente più nutriente rispetto alle farine tradizionali, rappresentando un'evoluzione importante verso un'alimentazione più consapevole e completa: è fonte di maggior contenuto di proteine vegetali, con un profilo amminoacidico più equilibrato (dunque meno glutine); è ricco di fibre, di cui molte solubili, ed è fonte di zinco, magnesio, fosforo e potassio.Il bilanciamento di questi nutrienti è in linea con i principi di dieta mediterranea, per tutti i consumatori attenti a condurre una dieta sana ed equilibrata. Altograno è consigliato dall'Associazione Italiana Nutrizionisti AI. Nut.La strategia di Despar Centro Sud punta a differenziarsi nel mercato attraverso tre leve principali:L'introduzione delle sfornate progressive permetterà di garantire pane sempre caldo ai clienti, un servizio che trasforma l'esperienza d'acquisto in un momento di vera soddisfazione sensoriale.«Il settore della panetteria rappresenta per noi un investimento strategico che va oltre la semplice diversificazione dell'offerta», dichiara, Team Leader Produzioni di Maiora SpA SB. «Abbiamo scelto di puntare sulla qualità artigianale e sull'innovazione delle materie prime, perché crediamo che i nostri clienti meritino prodotti eccellenti. La partnership con Molino Casillo è nata proprio da questa filosofia comune: unire l'innovazione al rispetto della tradizione, promuovere un'alimentazione più consapevole e operare sempre nell'ottica della sostenibilità. Insieme stiamo costruendo il futuro della panetteria nella grande distribuzione, con un approccio che mette al centro la qualità e la responsabilità verso il consumatore e l'ambiente».«Siamo orgogliosi di questa partnership con Maiora, che rappresenta un momento fondamentale per l'innovazione nutrizionale nel Mezzogiorno», afferma, Responsabile Altograno di Casillo SpA SB «Con Altograno, Maiora porta nei suoi laboratori di panetteria e sugli scaffali una vera rivoluzione: fino al 50% di proteine in più e al 40% di fibre in più rispetto all'integrale, con meno glutine e carboidrati, il tutto ottenuto esclusivamente da grano attraverso la nostra lavorazione circolare brevettata. Questa collaborazione dimostra che è possibile offrire ai consumatori, sempre più attenti ad uno stile di vita sano equilibrato, un prodotto per tutti i giorni, gustoso e performante, che unisce tradizione e innovazione scientifica».