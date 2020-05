Il mercato settimanale riparte dal 30 maggio e si sposta in Via Prenestina

Si è svolto questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Corato l'incontro convocato dal Commissario Straordinario Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini per fare il punto della situazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria in ordine alle condizioni di riapertura del mercato settimanale, come stabilito dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Puglia nr.235 del 14.05.2020 e nr.237 del 17.05.2020, nonché dal DPCM del 17.05.2020.Nel corso della riunione è stato rappresentato che l'attuale mercato del sabato non presenta le condizioni previste nei citati provvedimenti e in particolare preclude la possibilità di contingentare gli accessi in considerazione dei numerosi punti da cui agevolmente ci si può immettere.È stato pertanto presentato uno studio di fattibilità per lo spostamento temporaneo dell'area mercatale in Via Prenestina/Via Casilina e Via Gravina (area antistante lo stadio comunale ) , che è stata ritenuta idonea alle disposizioni in materia di "SAFETY–COVID 19", in quanto consente in particolare l'istituzione di appositi varchi di ingresso e di uscita, opportunamente presidiati nel rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020. Tanto anche in conformità alle indicazioni recepite in sede di accordo sottoscritto in data 13.05.2020 tra ANCI Puglia ed Associazioni di Categoria.L'area individuata permetterà l'esercizio contemporaneo di tutti gli operatori già titolari di concessioni di posteggio nell'area originaria del mercato, senza che si sia reso necessario adottare provvedimenti di ridimensionamento del numero degli operatori o di alternanza degli stessi nell'occupazione delle aree. Resta inteso che sui posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi titolari sarà sospesa la spunta.In un'area specifica, attigua a Via Gravina, troverà spazio la vendita di indumenti usati, mentre gli operatori alimentari continueranno a svolgere la loro attività nell'area di Via Santa Maria /San Silvestro.L'accesso sarà effettuato da Via Sant'Elia, intersezione con Via Prenestina, con possibilità di parcheggio nell'area adiacente al parco comunale (area luna park), e attraverso un percorso unidirezionale il mercato si snoderà su corsie di scorrimento di larghezza superiore a mt.2,40 lungo Via Prenestina, Via Casilina e Via Gravina, ove gli operatori saranno ospitati nell'area antistante lo stadio comunale.In questo modo sarà assicurato il distanziamento interpersonale far tutte le attività e potrà essere scaglionato il numero dei visitatori, che potranno defluire da Via Gravina.Lo spostamento avrà efficacia temporanea e sarà limitata alla durata dell'emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2020.I rappresentanti delle associazioni invitate, dopo approfondita disamina, hanno condiviso la proposta sullo spostamento temporaneo del mercato, evidenziando la necessità di tornare ad operare quanto prima.Sono state subito impartite agli uffici interessati, specifiche direttive affinchè l'area individuata sia resa utilizzabile già a partire da sabato 30 maggio 2020.