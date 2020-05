Il mercato si sposta su via Prenestina e via Gravina. Da sabato ok per tutti i settori

spostamento temporaneo,

Con delibera di oggi è stata disposta la riapertura del mercato settimanale per tutti i settori merceologici, come da disposizioni impartite con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Puglia nn. 235, 237 e 243 rispettivamente del 14, 17 e 24 maggio 2020, oltreché dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020.Poiché l'attuale dislocazione del mercato non consente di applicare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione dal contagio da COVID-19 indicate nei suindicati provvedimenti ed in particolare non garantisce il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, è stato disposto lolimitato alla durata dell'emergenza sanitaria, dell'area mercatale in Via Prenestina – Via Casilina – Via Gravina (area antistante lo stadio comunale).L'accesso contingentato al mercato avverrà unicamente dal varco presidiato di Via Sant'Elia, intersezione con Via Prenestina, con possibilità di parcheggio nell'area adiacente al Parco comunale (area luna park) e la vendita, attraverso un percorso unidirezionale, si svolgerà lungo Via Prenestina, Via Casilina e Via Gravina (zona antistante lo stadio comunale).In un'area specifica, attigua a Via Gravina, sarà effettuata la vendita di indumenti usati.L'area mercatale, oltre all'uscita di Via Gravina, prevede altri varchi mobili intermedi, presidiati, da cui sarà consentita unicamente l'uscita.All'altezza di Via Gravina (varco di uscita) sarà disponibile, a partire dalle ore 10,30 ed in maniera continuativa, il servizio di trasporto urbano che consentirà di ritornare su Via Sant'Elia (varco di ingresso) nei pressi dell'area di parcheggio davanti al Parco comunale.Presso ogni banco di vendita, che sarà dotato di prodotti igienizzanti per le mani, non potranno sostare più di due persone, osservando la distanza interpersonale di un metro e dovrà essere evitata ogni forma di assembramento.La vendita dei generi alimentari continuerà nell'area di Via Santa Maria – Via San Silvestro.