Il Pendìo pronto a ripartire, il programma della 53esima edizione

Manca poco al taglio del nastro per la 53^ edizione della mostra d'arte a cielo aperto de Il Pendìo che convoglia nel centro storico di Corato l'arte del Mezzogiorno d'Italia.La mostra si presenta in una location nuova e particolare, come Via San Benedetto e la zona antistante e interno locali ex Monastero, e sarà pronta ad accogliere i visitatori anche nelle ore antimeridiane dal 25 al 30 agosto, oltre ad essere allestita anche online sul sito www.ilpendio.artOrganizzata dalla Pro Loco Quadratum, la mostra de Il Pendìo quest'anno ha aperto le porte anche alla scultura ed ha accolto artisti in concorso provenienti dalle Regioni del Centro Italia.Via San Benedetto – zona antistante e interno locali ex Monastero25 AGOSTO – Premiazione-Inaugurazione 53° "Il Pendìo" – ore 19,0026 AGOSTO – Estemporanea per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri "Colori, luci e ombre nella Divina Commedia" – Declamazioni a cura di Franco Leone – ore 20,0027 AGOSTO – Diretta #Loradireligione social-show, con Don Peppino Lobascio e Carlo Sacco ore 20,0028 AGOSTO – Serata musicale con "Acoustic Quartet" Claudia Castrigno, Marcello Di Zanni, Nicola Loiodice, Giulio Magarelli – ore 20,0029 AGOSTO – "Un pittore del 500 nella Terra di Bari - ZT" – ore 20,0030 AGOSTO – Concerto dei "Chitarre da Ripostiglio" – ore 20,00Sarà possibile visitare la Mostra tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 19,00 alle 23,00, esibendo il Green Pass