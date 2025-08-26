pendio
pendio
Vita di Città

Al via la 57ettesima edizione de Il Pendio

La cerimonia di premiazione e inaugurazione si terrà mercoledi 27 agosto a partire dalle 19:00 in Piazza Sedile

Corato - martedì 26 agosto 2025 6.57 Comunicato Stampa
Dal 27 agosto al 2 settempre Il Pendio riapre le porte al pubblico. La mostra di arte contemporanea sarà allestita anche per quest'anno nel chiostro del Palazzo Gioia, oggi sede della Biblioteca di Comunità.
Ben 31 artisti per un totale di 42 opere hanno risposto all'avviso di selezione pubblicato nei mesi scorsi.
La commissione composta da Raliza Georgieva, Domenico Galise, Vincenzo Corcelli, Francesco Ferrulli, Antonio Giannini e Massimo Nardi ha eseguito i lavori per l'assegnazione dei premi, delle targhe o delle menzioni e ha segnalato le opere da inserire nel catalogo e da esporre durante la mostra.
La kermesse, organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia, UNPLI Puglia APS, è diventata da alcuni anni premio nazionale, unico nel suo genere e punto di riferimento per i giovani artisti under 40.
La cerimonia di premiazione e inaugurazione si terrà mercoledi 27 agosto a partire dalle 19:00 in Piazza Sedile.
La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal 27 Agosto al 2 Settembre dalle ore 19:00 alle ore 22:30.
Durante la settimana di apertura della mostra si terranno due eventi collaterali: venerdì 29 agosto alle ore 20:30 Franco Leone e i musicisti di "Quadratum Trio" ricorderanno il genio artistico di Michelangelo per celebrare i 550 anni dalla sua nascita.
Martedì 2 Settembre, in occasione della serata conclusiva della mostra, a partire dalle 20:30 ci sarà il concerto "Minacciosamente Mina", dedicato alla celebre artista, con l'interpretazione di Giovanna Russo.
Tutti gli eventi si terranno in Piazza Sedile. Ingresso libero.
  • Il Pendio
L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo
26 agosto 2025 L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo
Risorgimento socialista Puglia: «Siamo l'alternativa alla destra nazionale e alla sinistra regionale»
26 agosto 2025 Risorgimento socialista Puglia: «Siamo l'alternativa alla destra nazionale e alla sinistra regionale»
Altri contenuti a tema
Il Pendio: proroga dei termini di iscrizione Cultura Il Pendio: proroga dei termini di iscrizione Il termine per la consegna delle opere è stato posticipato dal 17 al 25 giugno
Il Pendio 2025: è attivo il bando della 57esima edizione Cultura Il Pendio 2025: è attivo il bando della 57esima edizione Possono partecipare al concorso tutti gli artisti d’Italia di età compresa tra i 16 e i 40 anni
Wanda Giannini, la vincitrice de "Il Pendio" di Corato si racconta Cultura Wanda Giannini, la vincitrice de "Il Pendio" di Corato si racconta È stata premiata per la 56esima edizione della kermesse con l'opera: "Papaveri con bambina"
A Corato torna "Il Pendio", vetrina di rilievo per i pittori da tutta Italia Cultura A Corato torna "Il Pendio", vetrina di rilievo per i pittori da tutta Italia L'iniziativa giunge, quest'anno, alla 56^ edizione. Ieri la serata di premiazione
Il Pendio: dal 3 giugno al via le iscrizioni della 56esima edizione Eventi Il Pendio: dal 3 giugno al via le iscrizioni della 56esima edizione La rassegna è dedicata ad artisti tra i 16 ed i 40 anni
Marco Guazzone, Kaput e Arale chiudono il 55° Pendìo Eventi Marco Guazzone, Kaput e Arale chiudono il 55° Pendìo L'appuntamento alle 20:30 in Piazza Vittorio Emanuele
Nina Karablin vince la 55ma edizione de "Il Pendio": l'intervista all'artista Cultura Nina Karablin vince la 55ma edizione de "Il Pendio": l'intervista all'artista Ventidue anni, tranese, la Karablin ha conquistato l'ambìto primo premio tra ventinove dipinti selezionati
Lívia Mattos e la sua fisarmonica in concerto in Piazza Vittorio Emanuele Eventi Lívia Mattos e la sua fisarmonica in concerto in Piazza Vittorio Emanuele L'appuntamento domani alle 20:30
Dirigenza vacante al Tannoia di Corato: attesa la reggenza
25 agosto 2025 Dirigenza vacante al Tannoia di Corato: attesa la reggenza
Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura
25 agosto 2025 Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura
Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo”
25 agosto 2025 Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo”
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
25 agosto 2025 Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
25 agosto 2025 Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”
25 agosto 2025 A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”
Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide»
25 agosto 2025 Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide»
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
25 agosto 2025 Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.