Al via la 57ettesima edizione de Il Pendio

Dal 27 agosto al 2 settempre Il Pendio riapre le porte al pubblico. La mostra di arte contemporanea sarà allestita anche per quest'anno nel chiostro del Palazzo Gioia, oggi sede della Biblioteca di Comunità.Ben 31 artisti per un totale di 42 opere hanno risposto all'avviso di selezione pubblicato nei mesi scorsi.La commissione composta da Raliza Georgieva, Domenico Galise, Vincenzo Corcelli, Francesco Ferrulli, Antonio Giannini e Massimo Nardi ha eseguito i lavori per l'assegnazione dei premi, delle targhe o delle menzioni e ha segnalato le opere da inserire nel catalogo e da esporre durante la mostra.La kermesse, organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia, UNPLI Puglia APS, è diventata da alcuni anni premio nazionale, unico nel suo genere e punto di riferimento per i giovani artisti under 40.La cerimonia di premiazione e inaugurazione si terrà mercoledi 27 agosto a partire dalle 19:00 in Piazza Sedile.La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal 27 Agosto al 2 Settembre dalle ore 19:00 alle ore 22:30.Durante la settimana di apertura della mostra si terranno due eventi collaterali: venerdì 29 agosto alle ore 20:30 Franco Leone e i musicisti di "Quadratum Trio" ricorderanno il genio artistico di Michelangelo per celebrare i 550 anni dalla sua nascita.Martedì 2 Settembre, in occasione della serata conclusiva della mostra, a partire dalle 20:30 ci sarà il concerto "Minacciosamente Mina", dedicato alla celebre artista, con l'interpretazione di Giovanna Russo.Tutti gli eventi si terranno in Piazza Sedile. Ingresso libero.