Per "Il Pendìo" di Corato il concerto della "MINAcciosamente Band"

Giovanna Russo
Corato - martedì 2 settembre 2025 10.09 Comunicato Stampa
Questa sera, martedì 2 settembre, alle ore 20:30, in piazza Sedile gran finale della 57esima edizione de Il Pendio con la MINAcciosamente Band, tributo alla celebre voce di Mina interpretata da Giovanna Russo con Stefano Capasso al pianoforte, Luigi Capasso alla batteria, Giuseppe Capasso al contrabbasso e Maurizio Santamaria alle chitarre.
Giovanna Russo, straordinaria interprete dei successi di Mina, è originaria di Foggia. Dopo l'esperienza in RAI, all'interno di trasmissioni condotte e scritte da Paolo Limiti come "E... l'Italia Racconta" e "Ci vediamo in Tv", si è esibita in giro per il mondo, cantando successi italiani e internazionali, nei lussuosi teatri delle navi da crociera . Sulle piattaforme digitali sono disponibili alcuni suoi brani inediti: il suo ultimo lavoro "Quando non ho te" e un EP dedicato a Paolo Limiti.
Il Pendìo è inserito nel cartellone "Sei la mia città" con il patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia e UNPLI Puglia APS. L'ingresso all'evento è gratuito.
