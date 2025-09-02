Per "Il Pendìo" di Corato il concerto della "MINAcciosamente Band"

Giovanna Russo, straordinaria interprete dei successi di Mina, è originaria di Foggia. Dopo l'esperienza in RAI, all'interno di trasmissioni condotte e scritte da Paolo Limiti come "E... l'Italia Racconta" e "Ci vediamo in Tv", si è esibita in giro per il mondo, cantando successi italiani e internazionali, nei lussuosi teatri delle navi da crociera . Sulle piattaforme digitali sono disponibili alcuni suoi brani inediti: il suo ultimo lavoro "Quando non ho te" e un EP dedicato a Paolo Limiti.

Il Pendìo è inserito nel cartellone "Sei la mia città" con il patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia e UNPLI Puglia APS. L'ingresso all'evento è gratuito.

Questa sera, martedì 2 settembre, alle ore 20:30, in piazza Sedile gran finale della 57esima edizione decon la, tributo alla celebre voce di Mina interpretata daconal pianoforte,alla batteria,al contrabbasso ealle chitarre.