Il Pendio: proroga dei termini di iscrizione

Come annunciato dalla Pro Loco Quadratum nei giorni scorsi attraverso i profili social de Il Pendìo, il termine per la consegna delle opere è stato posticipato dal 17 al 25 giugno.

Sono già numerosi gli artisti partecipanti alla 57esima edizione, in linea con gli anni precedenti, provenienti da tutta Italia dal momento che il concorso è nazionale.Intanto è stata nominata la commissione di esperti, composta da artisti affermati, docenti e critici, che nelle prossime settimane procederà alla selezione e valutazione delle opere in gara secondo i criteri previsti dall'avviso disponibile su www.ilpendio.artAnche quest'anno non è previsto un tema, tuttavia la mostra è dedicata a tutti gli artisti che nel mondo non hanno la possibilità di esprimere la propria arteLa mostra si terrà all'interno del Palazzo Gioia dal 27 agosto al 2 settembre e gode del patrocinio della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, del Comune di Corato e UNPLI Puglia.