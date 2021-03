Il personale sanitario italiano candidato al Nobel per la Pace

Il personale sanitario italiano è candidato al Nobel per la Pace 2021. Grande soddisfazione è espressa dalla consigliera del M5S Antonella Laricchia che si dice "emozionata ed orgogliosissima! Il nostro personale sanitario è ufficialmente candidato al Nobel per la Pace 2021 (riferito all'emergenza del 2020) con una motivazione precisa.Il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro.È la prima volta nella storia che viene così premiato il coraggio e il sacrificio dei medici e degli infermieri italiani, mandati a combattere a mani nude nella nostra sanità malridotta e calpestata da tagli e tangenti, gestita da una politica spesso indegna della loro professionalità e dedizione.Spero con tutto il cuore che vincano il Nobel ma già questa candidatura è un grande risultato".