Il primo Family Concert al Tattoli- De Gasperi di Corato

doppio appuntamento musicale per ilal mattino concerti dedicati agli alunni del plesso didell'istituto e nel pomeriggi con inizio allereplica nell'per gli studenti accompagnati dai loro genitori. Si tratta di una prima edizione per questo tipo di proposta dell'associazione AlterAzioni di Bisceglie che intende così sensibilizzare le famiglie e renderle partecipi di questo importante progetto che si sta realizzando all'interno dell'Istituto Comprensivo e oramai giunto quasi alla sua conclusione dopo quasi un anno dal suo inizio.Il concerto infatti è inserito nella programmazione, il progetto premiato dalper lache ha portato nell'istituto coratino un ricco calendario di eventi musicali a cavallo tra l'anno scolastico 2023-2024 e l'anno 2024-2025.è il titolo scelto per la proposta musicale di questo primo Family Concert, si tratta di un concerto cameristico che propone brani tratti dal repertorio della tradizione di musica colta occidentale utilizzata nei film o in televisione e qui proposta in versione concertistica.L'idea è condurre il pubblico in una vera e propria l'esperienza immersiva facendo rivivere la magia del grande schermo attraverso la musica: valzer e polke viennesi, famosi preludi e arie d'opera presentate in versione cameristica dall'ensemble AlterAzioni.È un invito a viaggiare tra sontuose sale da ballo e insoliti paesaggi lunari: fantasia e tecnologia superano il loro dualismo e alla musica il compito di fare da collante creando un'inedita osmosi di colori, suoni ed emozioni.Il grande potere rievocativo della musica le restituisce la straordinaria forza di ricondurre a luoghi lontani che la fantasia può rianimare grazie alla musica.Una nota diventa un luogo fisico, un'atmosfera, una sensazione, ecc…che in questo incontro tra generazioni lontane, si carica di significati ancora piùprofondi.Special Guest dell'evento il flautista, molfettese di origine e milanese di adozione, che per l'occasione sarà accompagnato dal Trio d'Archi AlterAzioni formato daal violino,alla Viola eal violoncello.In programma tra gli altri musiche di Strauss, Lehár, Tchaikovskj, Brahms, ecc.."Con questa proposta abbiamo voluto coinvolgere le famiglie da protagoniste in un'esperienza che ci sta dando moltissime soddisfazioni sia per la quantità dell'offerta musicale, sia per la qualità. Con questo invito siamo certi di far cosa gradita alle famiglie dei nostri studenti che naturalmente sono ansiose di conoscere più da vicino l'esperienza che i loro figli stanno vivendo in questi giorni."Queste le parole dellanel presentare l'iniziativa a docenti e famiglie.In questi giorni, infatti, ormai quasi a conclusione del progetto, l'istituto sta vivendo le fasi finali delle attività, gli ultimi concerti in programma, gli ultimi laboratori e naturalmente la proposta più coinvolgente del progetto, assistere alla rappresentazione dell'opera liricain programma il prossimopresso il P, in partnership con AlterAzioni e il "Tattoli-De Gasperi" per questa parte del progetto.Per lunedì 4 novembre l'ingresso libero sino a esaurimento posti presso l'Auditorium "Tattoli-De Gasperi" ed esteso a tutta la scuola, docenti, studenti, famiglie, personale ATA e chiunque abbia il piacere di vivere un'esperienza che si annuncia entusiasmante.