Il prof. Maurizio Quinto candidato al consiglio comunale: «Vi invito a guardare con me. Oltre»

In quale ambito vorrebbe impegnarsi in una amministrazione guidata da Gino Perrone?

Digitalizzazione e informatizzazione dei servizi per il cittadino .





Tale app, completamente accessibile anche per i non vedenti / ipovedenti e per alcune categorie di diversamente abili, dovrebbe essere implementabile nel tempo, offrendo sempre maggiori servizi di utilità (ad esempio, pagamento delle tasse e relativi reminder, pagamento dei parcheggi, prenotazioni per gli incontri con gli uffici comunali, moduli di contatto, guide ai servizi, orari degli autobus e dei servizi di pubblica utilità, sistemi di alert nel caso di pericoli o più ingenerale ogniqualvolta sia necessario veicolare velocemente una comunicazione ai cittadini, sensibilizzazione alla raccolta differenziata tramite politiche premianti per i cittadini virtuosi, e così via…). Mi piacerebbe che diventasse anche uno strumento diffuso per una maggiore partecipazione attiva della comunità alla vita politica ed alle scelte della Amministrazione. A questo proposito, durante questa campagna elettorale ho creato un sistema di comunicazione interattiva attraverso un sondaggio, compilabile attraverso le pagine del mio sito web oppure cliccando su



Mi piacerebbe dare il mio contributo per rendere Corato sempre più una città smart, attraverso l'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, che potrebbero portare a notevoli miglioramenti nella qualità della vita dei cittadini e delle imprese, in maniera trasversale, economica e sostenibile. Parlare di smart city significa per me introdurre nuovi standard di sicurezza, basati sull'intelligenza artificiale, gestire più efficacemente il monitoraggio ambientale, ad esempio attraverso il controllo del consumo di acqua per l'irrigazione dei suoli comunali, efficientare l'illuminazione pubblica mediante la sostituzione totale degli attuali corpi illuminanti con quelli di ultima generazione, monitorare la qualità dell'aria per mezzo di apposite centraline, installare di colonnine di ricarica per auto elettriche in diversi punti della Città, promuovendo al contempo la mobilità dolce all'interno ed all'esterno delle mura cittadine. Si potrebbe utilizzare l'informatizzazione per incentivare la cultura, il turismo, lo spettacolo e le attività sportive. Ecco solo alcune delle possibili applicazioni: una gestione più efficiente del Teatro Comunale e degli impianti sportivi, la creazione di percorsi turistici ed eno-gastronomici per valorizzare le bellezze e le tradizioni locali, la creazione di percorsi di realtà aumentata che possano stimolare il turista ad avvicinarsi al nostro territorio, anche attraverso una mirata campagna sui social network, il tracciamento di percorsi ciclabili nella nostra Murgia e la valorizzazione del turismo religioso, tramite contenuti facilmente disponibili on-line. Ho avuto (ed ho) la fortuna e l'onore di ricoprire il ruolo di Delegato del Rettore ai Sistemi Informativi dell'Università di Foggia con gli ultimi tre Rettori, che, seppure di formazione e impostazione differente, mi hanno nominato per questo incarico, senza soluzione di continuità. Ho contribuito quindi a rendere i servizi dell'Università di Foggia sempre più digitali, dando la possibilità agli studenti di recarsi sempre meno nelle segreterie didattiche dei loro Dipartimenti, e rendendo sicuramente più efficiente la macchina amministrativa. Credo fermamente che, attraverso la giusta formazione del personale e la digitalizzazione dei procedimenti burocratici, si possa migliorare di molto il servizio offerto al pubblico da parte del Comune di Corato, sia per chi è ormai abituato a gestire le pratiche on-line, sia per chi non lo è, perché vedrebbe comunque ridursi di molto i tempi di attesa per le normali richieste burocratiche. Mi piacerebbe che diventasse anche uno strumento diffuso per una maggiore partecipazione attiva della comunità alla vita politica ed alle scelte della Amministrazione. A questo proposito, durante questa campagna elettorale ho creato un sistema di comunicazione interattiva attraverso un sondaggio, compilabile attraverso le pagine del mio sito web oppure cliccando su http://bit.ly/Sondaggio_Comunali_2020 , nel quale chiedo ai cittadini la scala di priorità che dovrebbe adottare l'amministrazione per affrontare i numerosi problemi che attanagliano la città. I risultati vengono costantemente aggiornati sul sito e, sebbene non possano essere considerati statisticamente validi per le modalità con le quali il sondaggio viene proposto, secondo me sono davvero interessanti. È partita con un post di spalle, alquanto singolare e intrigante, la campagna elettorale del Prof. Quinto, candidato con nella lista "Direzione Corato con Gino Perrone". Nel post esortava tutti ad avere pazienza per i tanti messaggi elettorali che avrebbero ricevuto in questi giorni, ricordando che fra un po' sarebbe tutto finito, inserendo un link per chi volesse saperne di più sul suo conto all'indirizzo www.maurizioquintocomunali2020.it Ma, più di tutto, invitava a guardare con lui, "oltre".Tutti i progetti della nostra vita prevedono un traguardo finale, che a volte può rappresentare un limite. Nel post che ha citato, volevo dare alla parola "oltre" un duplice significato: uno sprone a guardare insieme al di là degli obiettivi più vicini, ed un invito, molto più pragmatico, a cliccare sul link al mio sito, per saperne di più su di me e sul perché della mia candidatura. Ho scelto una foto di spalle per cercare di suscitare nel lettore la curiosità necessaria per visitare il sito (nel quale compare prima di profilo e poi frontalmente, n.d.r.), ma anche come segno di un cammino da percorrere insieme, guardando tutti nella stessa direzione.La direzione giusta per la nostra città, quella che potrebbe farci uscire da questa situazione di stallo assoluto. Ho sempre seguito con interesse la vita politica cittadina, ma senza mai entrare a farne parte attiva: questa volta, invece, ho deciso di mettermi personalmente in gioco. Ho provato sempre profonda ammirazione per coloro che l'hanno fatto in passato, indipendentemente dal colore politico, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro competenze esclusivamente per il bene della città. I miei impegni universitari, scientifici, didattici ed amministrativi come delegato del rettore ai sistemi informativi e come componente del Consiglio Universitario Nazionale mi hanno sempre fatto desistere dal desiderio di propormi per mettermi al servizio della comunità. Oggi, con il bagaglio di esperienze che ho maturato in questi anni e con rinnovata passione, mi propongo come candidato consigliere, insieme a tanti altri nuovi candidati che, per la prima volta, si affacciano al mondo politico nella coalizione guidata da Gino Perrone. Per rispondere a questa domanda, vorrei partire da una mia esperienza di qualche anno fa. Camminavo per uno dei viali principali del parco comunale di Yanji, in Cina, in uno dei pochi giorni che mi concedevo per rilassarmi e riprendermi dopo lunghe giornate di lavoro in laboratorio. Sul ciglio della strada stava seduto, su un piccolo sgabello, un signore anziano con la barba bianca e lunga, gli occhi che si intravedevano a malapena attraverso due piccole fessure, un cappello marrone a falda larga. Aspettava in silenzio. Giovani coppie, emozionate e tremanti, si avvicinavano per chiedere consigli sul loro rapporto e sul loro futuro. Il saggio rispondeva con frasi brevi, ma evidentemente pregne di significato. Trasferiva la sua esperienza affinché i giovani potessero trarne insegnamento, per poter affrontare meglio il loro futuro. Anche nel mondo scientifico, che è quello che conosco meglio, tutte le scoperte avvengono attraverso un percorso che si basa sulle conoscenze pregresse. Le idee che nascono senza una solida base di partenza sono destinate, nella maggior parte dei casi, al fallimento. Per questi motivi, sono convinto che. In questa campagna elettorale ho voluto schierarmi con Gino perché è la persona con la giusta esperienza: in più, questa volta può contare anche su volti giovani e su persone che per la prima volta, come me, si affacciano alla vita politica della città. Nella sua lista, ad esempio, più del 70% dei candidati sono persone alla loro prima esperienza politica (tra l'altro, poiché tra i candidati compare un altro Quinto, affinché il voto sia valido, n.d.r.). Ritengo che adesso sia quantomai necessaria una amministrazione che lavori bene da subito, agendo su quei meccanismi noti a chi ha già governato, insieme a chi allo stesso tempo crede nell'evoluzione e nel cambiamento. Una amministrazione guidata da Gino Perrone rappresenterebbe, a mio giudizio, il giusto mix di esperienza e di fresca innovazione. Il mio percorso lavorativo mi ha permesso di ricoprire sempre ruoli di tipo tecnico, ed è questo tipo di competenze che vorrei mettere a disposizione della comunità. I macrosettori nei quali sento di poter dare un contributo sono quelli della cultura e della scuola, della digitalizzazione dei servizi, e del controllo ambientale e della internazionalizzazione, nei quali ritengo che il contributo delle giovani generazioni sia indispensabile.. Sono dell'opinione che lo stato di degrado nel quale versa oggi la città di Corato sia anche parzialmente ascrivibile ad un disamoramento dei giovani verso le varie forme culturali, che li ha portati verso un senso di non appartenenza nei confronti della comunità. La cultura unisce e rende vivo l'amore per la città e per il territorio. Per questo motivo, serve una vision a lungo termine che crei, passo dopo passo, l'avvicinamento delle nuove generazioni verso la cultura del bello ed il rispetto della cosa comune. È fondamentale, in questa ottica, l'apporto che possono dare le scuole: a queste ultime, però, deve essere data la possibilità di formare i ragazzi in ambienti idonei e ben strutturati. La mia ventennale esperienza da docente universitario potrebbe essere di ausilio nelle scelte politiche da prendere in questo settore e da trait d'union con le realtà universitarie del territorio, per proporre percorsi di crescita culturale comuni.. In qualità di chimico, e grazie anche all'esperienza accumulata come componente della Commissione Valutazione Impatto Ambientale e di componente della Commissione di Valutazione dei progetti sul trattamento dei rifiuti della Provincia di Foggia, potrei mettere a disposizione le mie conoscenze tecniche e scientifiche per valutare le misure da adottare per migliorare la qualità dell'aria e le relative fonti di inquinamento, o per valutare insieme ai tecnici le migliorie da attuare nei processi che sono alla base del riciclo dei rifiuti.Credo fermamente che una comunità possa crescere solo se si apre al mondo esterno intessendo reti di collaborazione a livello globale. Per questo motivo, partendo dalle mie esperienze concrete, mi piacerebbe aiutare Corato ad avere un respiro più internazionale, anche dal punto di vista del trading con l'estero, coinvolgendo le giovani generazioni in progetti universitari ed attivando specifici canali di comunicazione interculturale. Vorrei poter mettere a disposizione della comunità le conoscenze accumulate durante i miei soggiorni lavorativi a lungo termine in Svizzera, negli Stati Uniti ed ultimamente in Cina: tre realtà completamente differenti tra loro e dalla nostra, ma che proprio per questo motivo mi hanno dato la possibilità di ampliare i miei orizzonti culturali, crescendo professionalmente ed umanamente. Queste conoscenze mi hanno convinto che la nostra professionalità, unita alla attenzione alle nostre tradizioni ed alla qualità dei prodotti che offriamo, possano portare a grandi successi nei vari settori imprenditoriali: le possibilità ci sono, bisogna solo saperle cogliere al volo. Sono idee nate nel tempo, coltivate nell'ambito delle mie esperienze lavorative. Mi lasci però concludere con un ultimo pensiero, rivolto ai. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi mette costantemente a contatto con loro, traendo sempre grandi insegnamenti attraverso l'attento ascolto delle loro idee ed esigenze. Il mio compito, in ambito accademico e lavorativo, è quello di guidarli verso progetti e collaborazioni internazionali, esaltandone le doti. Credo nella loro spinta propulsiva, nella loro voglia di mettersi in gioco, nelle loro idee innovative: molto di quanto ho qui espresso deriva proprio da questo continuo confronto. Mi piacerebbe che le nuove generazioni coratine potessero affiancare la nuova Amministrazione nel processo di innovazione della città, aprendosi partendo dal territorio verso obiettivi di respiro nazionale ed internazionale. E per raggiungere questi traguardi, ritengo assolutamente necessario fornire i necessari strumenti conoscitivi mediante corsi di formazione ed aggiornamento, attivando sistemi di reti di attività e collaborazioni con imprese di respiro locale, ma anche nazionale ed internazionale. Bisogna saper intercettare le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo, attraverso un servizio ad hoc istituito dal Comune, popolato da persone volenterose ed entusiaste.oltre.