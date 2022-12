Venerdì 16 dicembre, alle ore 19, "il professore più amato d'Italia", Enrico Galiano, sarà ospite della libreria Sonicart B-Side di Corato per un progetto condiviso con l'istituto "Tannoia" di via XXIV maggio. L'autore presenterà in esclusiva a Corato - all'interno della palestra dell'edificio scolastico - il suo nuovo libro intitolato "Scuola di felicità per eterni ripetenti", edito da Garzanti e divenuto già un caso letterario. Il volume è giunto alla sua quinta edizione, due delle quali in appena due giorni e nonostante sia un titolo fresco di stampa.Enrico Galiano è il professore che tutti vorremmo aver avuto.Alzi la mano chi, fra di noi, non ha mai sognato di poter imparare da un insegnante capace di percepire le nostre paure, i desideri, le speranze di quell'età specialissima in cui siamo ancora argilla da plasmare, aperti al mondo e a quanto esso ha da insegnarci.Galiano è ricco di qualità umane, e soprattutto della capacità di ascoltare, cosa che lo rende un prezioso interlocutore per tutti gli studenti che - anno dopo anno - si avvicendano sui banchi della scuola di Pordenone nella quale lui insegna. Ma per imparare da Enrico, fortunatamente, non è necessario star seduti fisicamente in quella classe.Coi suoi libri Galiano ha trovato un tono che è simile a quello con cui ogni giorno, come nella sua scuola, parla a studenti e lettori adulti esortandoci ad essere "più veri che perfetti".E in questa confidenzialità, che però non ha mai la pretesa di sovrapporsi alla voce dei ragazzi, sta forse una delle chiavi del successo che i libri di Enrico incontrano ogni volta che arrivano nelle librerie.