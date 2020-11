Il Pronto Soccorso di Corato torna alla normale attività

Dalle 2 di questa notte il Pronto Soccorso di Corato ha ripreso la sua normale attività dopo essere rimasto chiuso per mezza giornata in ragione della presenza negli ambienti di quattro pazienti risultati positivi al Covid 19.I pazienti sono stati collocati in strutture Covid e si è proceduto alla messa in sicurezza degli ambienti secondo le nuove prescrizioni.Da quanto si apprende l'area grigia del pronto soccorso è già occupata da pazienti, pertanto, ogni eventuale afflusso di pazienti positivi o sospetti positivi potrebbe determinare ulteriori decisioni da parte della dirigenza della struttura.