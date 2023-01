Il Sindaco di Corato: "Ciao don Cataldo, grazie! Prega per la tua città. Noi non ti dimenticheremo"

"Con don Cataldo Bevilacqua se ne va un pezzo di storia della vita ecclesiale e civile della nostra Città.Per tanti anni, parroco di San Domenico e vicario episcopale, ha sempre cercato, nello spirito del Concilio, di raccordare la chiesa locale con quella universale.Memorabili rimangono le sue partecipazioni alle Giornate Mondiali della Gioventù con tanti ragazzi e tante ragazze di Corato, in giro per il mondo, durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Uomo burbero e generoso, è stato sempre sensibile ai bisogni delle persone più fragili, senza mai badare a inutili apparenze.Ciao don Cataldo, grazie! Prega per la tua città. Noi non ti dimenticheremo."