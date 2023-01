Numerosi furti nelle ville in pochi giorni: tanta preoccupazione nella periferia di Corato

Nell'ultima settimana sono stati denunciati ben sette furti in ville situate nella zona periferica di Corato, nello specifico trattasi di Via San Magno e di Viale delle Tuberose.La cosa che più preoccupa e spaventa tutti coloro che vivono in periferia, è il fatto che alcuni di questi furti siano avvenuti con la presenza dei proprietari all'interno dell'abitazione.Non si sa di preciso se vi sia una correlazione tra i vari eventi accaduti o se trattasi di episodi casuali, ma la preoccupazione è tanta e vi è richiesta di maggiori controlli.Nel frattempo, Polizia Locale e Carabinieri stanno indagando sui fatti.