Garage svaligiati in viale Friuli, ladri fanno razzia di olio

Amaro risveglio questa mattina per i proprietari di alcuni garage situati al piano terra di viale Friuli.Questa notte alcuni ladri hanno preso di mira le saracinesche e, con precisione, sono riusciti a scardinare le serrature e a intrufolarvisi.Il loro obiettivo, a quanto pare, era l'olio di oliva custodito in alcuni garage e alcuni strumenti agricoli.I malviventi sono riusciti a fare razzia di quanto trovato e a far perdere le loro tracce.Amarezza per le vittime del furto: solo alcuni giorni fa altri garage sulla stessa via erano stati letteralmente saccheggiati dai ladri.