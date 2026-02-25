"In Gamba": a Corato l'incontro con la sociologa Daniela Ciaffi

Continuano le iniziative di In Gamba, questa volta un appuntamento per approfondire il tema del Pedibus e delle Piazze Scolastiche insieme alla professoressa Daniela Ciaffi, docente di Sociologia urbana al Politecnico di Torino. L'incontro si svolgerà il 26 febbraio alle ore 17:00 presso Auditorium Scuola Cesare Battisti - Corato (ingresso da Piazza XI febbraio).Daniela Ciaffi insegna Sociologia urbana al Politecnico di Torino. Svolge attività di ricerca-azione sul tema della democrazia partecipativa e contributiva. È Vicepresidente di Labsus, il laboratorio per la Sussidiarietà che promuove in tutta Italia e all'estero l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Ha co-curato "Storia, percorsi e politiche di sussidiarietà" (Il Mulino, 2020), "Community action and planning" (Policy Press, 2014) ed è co-autrice di "Urbanistica partecipata" (Carocci, 2011).La lezione si concluderà con un momento di teatro collettivo, in cui si proveranno a mettere in scena nel contesto di Corato alcune innovazioni possibili."IN GAMBA" rientra nell'intervento ministeriale intercomunale "Terra Maris: miglioramento dell'accessibilità e mobilità sostenibile", che coinvolge i Comuni di Molfetta, Corato, Ruvo e Terlizzi