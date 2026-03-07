Vita di Città
In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni
In programma mercoledì 11 marzo
Corato - venerdì 6 marzo 2026 11.43 Comunicato Stampa
Mercoledì 11 marzo sarà ospite a Corato Giovanni Impastato, scrittore e attivista, fratello minore di Peppino, assassinato dalla mafia nel 1978. L'incontro, organizzato dalla libreria "Olivieri - I piccoli Chi" con il patrocinio morale del Comune di Corato, si terrà alle 18 nell'auditorium del liceo artistico "Federico II – Stupor Mundi" in via Teano 86.
Attraverso la sua testimonianza diretta, Giovanni Impastato racconterà la storia umana e civile della sua famiglia, l'impegno per la verità e la giustizia e il percorso che da oltre quarant'anni lo vede protagonista nella diffusione della cultura della legalità, in particolare tra le giovani generazioni.
A moderare l'incontro sarà il giornalista Giuseppe Cantatore che guiderà il dialogo approfondendo i temi legati alla memoria, alla responsabilità civile e al valore dell'impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata. Per rafforzare l'impegno con il territorio, sarà presente Clauda Leo, referente locale dell'associazione "Libera contro le mafie - Sezione Vincenzo Grasso".
Peppino Impastato fu uno dei primi attivisti a denunciare pubblicamente il potere mafioso nel suo territorio. Nato a Cinisi in una famiglia vicina agli ambienti mafiosi, scelse di opporsi apertamente a Cosa Nostra e nel 1977 fondò la radio libera Radio Aut, attraverso la quale denunciava con ironia e coraggio i traffici dei boss locali. Per il suo impegno civile fu ucciso nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978.
