In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni

Mercoledì 11 marzo sarà ospite a Corato Giovanni Impastato, scrittore e attivista, fratello minore di Peppino, assassinato dalla mafia nel 1978. L'incontro, organizzato dalla libreria "Olivieri - I piccoli Chi" con il patrocinio morale del Comune di Corato, si terrà alle 18 nell'auditorium del liceo artistico "Federico II – Stupor Mundi" in via Teano 86.Attraverso la sua testimonianza diretta, Giovanni Impastato racconterà la storia umana e civile della sua famiglia, l'impegno per la verità e la giustizia e il percorso che da oltre quarant'anni lo vede protagonista nella diffusione della cultura della legalità, in particolare tra le giovani generazioni.A moderare l'incontro sarà il giornalista Giuseppe Cantatore che guiderà il dialogo approfondendo i temi legati alla memoria, alla responsabilità civile e al valore dell'impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata. Per rafforzare l'impegno con il territorio, sarà presente Clauda Leo, referente locale dell'associazione "Libera contro le mafie - Sezione Vincenzo Grasso".Peppino Impastato fu uno dei primi attivisti a denunciare pubblicamente il potere mafioso nel suo territorio. Nato a Cinisi in una famiglia vicina agli ambienti mafiosi, scelse di opporsi apertamente a Cosa Nostra e nel 1977 fondò la radio libera Radio Aut, attraverso la quale denunciava con ironia e coraggio i traffici dei boss locali. Per il suo impegno civile fu ucciso nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978.