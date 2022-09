In spiaggia al lido del Carabiniere con l'Asl Bari

Tutti in spiaggia al Lido del Carabiniere di Torre a Mare.Lunedì 5 settembre, a partire dalle ore 10, è in programma unanella struttura balneare messa a disposizione dal Comando Legione Carabinieri "Puglia" di Bari, organizzata in sinergia con la Asl Bari e l'associazione ConSLAncio Onlus, in collaborazione con la cooperativa Auxilium e l'associazione Aila.Un gruppo di adulti e minori, alcuni dei quali con patologie ad alta complessità che ne impediscono la mobilità e la regolare respirazione e quindi ventilati meccanicamente, potranno vivere il piacere di una giornata al mare in totale sicurezza, grazie alla presenza del personale sanitario dell'azienda sanitaria locale di Bari.. Parteciperanno il direttore generale dell'Asl di Bari, il responsabile dell'unità operativa fragilità e complessità, i rappresentanti dell'associazione ConSLAncio Onlus (), la coordinatrice ADI Bari della cooperativa Auxilium, rappresentante dell'associazione Aila. A fare gli onori di casa il vice comandante della Legione Carabinieri "Puglia", Colonnello, il direttore dell'organismo di supporto logistico Colonnelloe il maresciallo capo, che gestisce il lido.