Inaugurato l'albero all'uncinetto all'interno del chiostro di Palazzo di Città

Serata di festa nel chiostro comunale di Corato, in occasione dell'inaugurazione dell'albero incantato, realizzato interamente all'uncinetto, che svetterà all'interno di Palazzo di Città (almeno) fino al 6 gennaio. Hanno partecipato all'evento, oltre alle associazioni che hanno realizzato l'opera, lo psicologo clinico Giuseppe Gallo con la sua tela delle emozioni e il coro dell'Epas.L'albero è frutto di un progetto ambizioso nato lo scorso agosto grazie alla collaborazione tra il Centro Anziani Ermes, Chicche Crochet APS (neonata associazione per gli appassionati di uncinetto) e Harambe APS. Un lavoro monumentale che ha richiesto 26.600 metri di lana (per circa 550 pezzi unici realizzati) e un mese e mezzo di intensa attività. La struttura in ferro, opera del fabbro Sardano, sostiene i cinque metri di altezza e i due metri di diametro di questa creazione unica, impreziosita da un puntale luminoso realizzato da Milleluci di Ruvo di Puglia.Dopo l'accensione, spazio alla Tela delle Emozioni, presentata dallo psicologo clinico Giuseppe Gallo, che ha invitato gli ospiti a dipingere le proprie sensazioni suscitate dalle esibizioni musicali del coro dell'EPAS, diretto da Giuseppe Cascella. Il coro, che rappresenta un modello di inclusione, unisce pazienti e operatori delle diverse strutture dell'ente, impegnato da oltre 50 anni nella salute e nella riabilitazione psichiatrica.Un lavoro di squadra coeso e coerente tra amministrazione, associazioni, operatori nel settore del welfare e della salute mentale, che hanno donato alla città una vera e propria opera d'arte.