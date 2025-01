Inaugurazione mostra fotografica collettiva “Frames of Fashion”

Domani Domenica 19 gennaio alle ore 17:00, il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato ospiterà l'inaugurazione della nuova mostra fotografica collettiva "Frames of Fashion" realizzata dalle studentesse e dagli studenti del quinto anno dell'indirizzo Audiovisivo Multimediale.La moda è il tema dell'esposizione che vede come protagonisti i sofisticati abiti della boutique Via Roma di Corato indossati da alcune studentesse del Liceo che hanno posato come modelle professioniste per un giorno. Gli ambienti scolastici sono stati trasformati, di volta in volta, in veri e propri set fotografici per ciascuno dei ventitré fotografi e videomaker della classe 5A.La mostra fotografica si configura come l'evento conclusivo del percorso di PCTO degli studenti curato dalla prof.ssa Paola di Gravina, docente di Laboratorio Audiovisivo Multimediale, e dal tutor aziendale Aldo Zaza, che ha curato anche lo styling di ogni singolo servizio fotografico.Aldo Zaza è la mente creativa di Via Roma, una boutique di abbigliamento donna creata nel 2018 a quasi 19 anni e a soli due mesi di distanza dal suo diploma conseguito presso il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi.L'ex studente Aldo Zaza, dopo aver frequentato l'indirizzo Audiovisivo e Multimediale, ha lavorato come image consultant e buyer, focalizzando la ricerca per le sue aziende solo su brand esclusivi e "made in Italy" come Tolerance Mode, Alessandro Legora e Matilde Couture.Durante il percorso di PCTO di 'Fashion Photography' gli studenti e le studentesse si sono misurati con le complessità della narrazione di tre diversi marchi di moda, elaborando dapprima una moodboard e poi tutti gli stili della campagna ADV (foto di copertina, editoriale e, infine, foto per l'e-commerce).L'esposizione fotografica collettiva "Frames of Fashion" è il risultato finale di questo complesso processo creativo che ha coinvolto, nella sua fase di produzione, anche la prestigiosa azienda CMA di Corato che ha aperto i suoi spazi ai nostri studenti: i giovani fotografi sono riusciti a trasformare gli ambienti tipicamente industriali in accattivanti location fotografiche per servizi di moda.L'allestimento fotografico è stato reso possibile anche grazie al contributo dell'associazione APS Messaggerie Fotografiche di Bisceglie che ha curato la stampa delle fotografie su carta Fine Art.È possibile visitare la mostra collettiva durante le giornate di Open Day del liceo artistico domenica 19 gennaio, giovedì 30 gennaio e domenica 2 febbraio.