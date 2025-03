Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Ieri 21 marzo, si è celebrata la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un momento significativo che ha unito il Paese nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata.Questo evento, promosso dall'associazione Libera, nasce per dare voce a chi ha subito la violenza delle mafie e per riaffermare il valore della giustizia e della solidarietà.Il 21 marzo, simbolo di rinascita e speranza con l'arrivo della primavera, rappresenta anche la forza della società civile nel costruire un futuro libero dalla corruzione e dall'omertà.Scuole, comunità locali e istituzioni partecipano attivamente con iniziative, manifestazioni e letture pubbliche dei nomi delle vittime.Questo gesto è un richiamo potente: ricordare non è solo un atto di memoria, ma un impegno concreto per il cambiamento.Questa giornata rinnova la fiducia nel potere collettivo di spezzare le catene della paura, celebrando il coraggio di chi si oppone alle mafie ogni giorno con azioni, parole e scelte di vita.Il liceo artistico Federico II Stupor Mundi ed il Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche con i prof Cervellera e Rutigliano hanno promosso la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con un incontro in auditorium che ha visto partecipare le classi terze del liceo .