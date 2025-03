Giovedì 27 Marzo, a partire dalle 10.00, appuntamento con la Poesia al liceo Federico II Stupor Mundi di CoratoInfatti nell' auditorium "Fratelli Ferrara" dell'istituto, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso poetico " Poesia del volo"- borsa di studi in memoria del Prof. Aldo Tommasicchio.Indirizzato alle classi seconde, il Concorso, indetto e organizzato dalla Prof.ssa Filomena Tommasicchio e' la summa di due espressioni d'arte come la poesia e la pitturaA giudicare gli elaborati e a decretare il vincitore la Prof.ssa e pittrice Maria Luisa CIALDELLA e l'Avv. Stefania De TomaFigura di spicco per la cultura cittadina e non solo, il Prof. Tommasicchio ha insegnato a innumerevoli generazioni di studenti l'arte della Curiosità Intellettuale, una sua qualità, che l'ha portato a conseguire la sua seconda laurea magistrale all'età di 83 anni. Poliedrico nelle sue passioni, il Prof. Tommasicchio è stato soprattutto il Magister , la guida di tanti giovani che hanno sperimentato con lui un approccio nuovo e creativo all'apprendimento.