Studenti del liceo artistico a Milano in cineteca per cinemasara’

Al forum di #Cinemasarà svoltosi presso la Cineteca di Milano dal 20 al 22 marzo 2025, giunto alla sua 4° edizione, è stato presente anche il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato con quattro delegati dell'indirizzo audiovisivo, accompagnati dalla prof.ssa Enza Molinari.Tra i delegati presenti due ragazze di 4°A, Sofia Valente e Diana Campanale che hanno presieduto al tavolo di lavoro STORIE e due ragazzi di 5°A, Massimo Antonio Mazzone e Christian Di Fonso assegnati al tavolo di lavoro SPAZI.Tantissimi i partecipanti e gli studenti provenienti da tutta Italia, e gli ospiti che hanno condiviso con i presenti visioni ed esperienze: Elisabetta Hoch, Federico Pommier, Umberto Mosca, Federica Villa, Stefano Conca Bonizzoni, riccardo Merlo, Fulvio Risuleo e i rappresentanti di Fondazione EOS.Ma che cos'è cinema sarà?Cinema sarà è un think tank composto da studenti delle scuole secondarie di II grado italiane, dove le classi si suddividono in tavoli di lavoro tematici sul futuro del cinema ed eleggono dei delegati che, con i loro docenti, si ritrovano a Milano per elaborare un decalogo con le 10 azioni per salvare il cinema.La prima giornata di CinemaSarà si è conclusa con un'intensa plenaria ricca di interventi e riflessioni sul futuro del cinema. Dalla voce di esperti e professionisti del settore, i ragazzi hanno esplorato i cambiamenti dell'industria cinematografica, il ruolo delle sale e il potenziale delle nuove generazioni.Gli studenti hanno scritto un vero e proprio decalogo con le 10 azioni per salvare il cinema italiano, presentato l'ultimo giorno sabato 22 marzo alla presenza di alcuni funzionari del Ministero della cultura e dell'istruzione.Inoltre, in estate i delegati che hanno raggiunto la maggiore età possono partecipare alle selezioni per la giuria giovani del Premio Collaterale Cinemasarà presso la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.Cinemasarà è un'esperienza e un'opportunità per tutti i giovani che intendono fare della propria passione il proprio lavoro, un momento di confronto e condivisione.