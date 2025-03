Il Federico II Stupor Mundi debutta nel Programma Erasmus+ KA220

Il liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" è entusiasta di annunciare la sua prima partecipazione a un progetto Erasmus+ KA220, collaborando con la prestigiosa Rīgas Tehniskā Universitāte, l'Università Tecnica di Riga, Lettonia. Un'impresa ambiziosa e innovativa che coinvolgerà, oltre al nostro Istituto, altri quattro partner europei provenienti da Spagna, Croazia, Turchia e Romania.La prof.ssa Silvia Valente, coordinatrice del progetto, e la prof.ssa Paola di Gravina, docente di Discipline Audiovisive, rappresentano con orgoglio il liceo coratino presso la Facoltà di Architettura durante il Kick-off meeting del progetto.Questo entusiasmante percorso, intitolato "Solar4Future+", esplora il tema della "Artistic Expression through Solar Energy", con l'obiettivo di fondere innovazione tecnologica e creatività artistica.Il "Federico II Stupor Mundi", già accreditato presso l'Agenzia Nazionale Indire, si prepara a vivere un'esperienza arricchente e stimolante che lo vedrà coinvolto per i prossimi due anni. Un'occasione unica per crescere a livello internazionale, rafforzando il legame tra formazione e innovazione in un contesto europeo.Un nuovo capitolo all'insegna dell'eccellenza e della collaborazione internazionale: il nostro Istituto è pronto a lasciare il segno nel panorama educativo europeo grazie al progetto "Solar4Future+".