Il Liceo Artistico “Federico II, Stupor mundi” in prima linea per la pace e il disarmo

Un nutrito gruppo di studenti con i docenti Mariella Capobianco, Eliseo Tambone e il sindaco Corrado De Benedettis hanno partecipato alla manifestazione regionale del 29 marzo a Bari contro il piano di riarmo europeo.Tra i vari interventi, risuonano le parole del sindaco De Benedittis che, parlando in rappresentanza dei sindaci della nostra regione, ha ricordato il duplice ruolo assunto dalla Puglia in quanto terra che ha armato l'Europa perché la più militarizzata, ma anche in quanto «arca di pace», come definita da don Tonino Bello.Molto apprezzato è stato anche l'intervento dell'Arcivescovo di Manfredonia, Franco Moscone, il quale, con parole chiare e potenti ha sottolineato l'irresponsabile silenzio dell'Europa negli anni sul genocidio palestinese e, in ultimo, l'irresponsabile decisione europea sul riarmo assieme ridicola quanto demagogica proposta del kit di sopravvivenza per soli tre giorni.Infine, dal palco la voce di Nicola Tacchio, rappresentante degli studenti del Liceo Artistico che, tra l'altro, ha detto che «ogni guerra è contro l'umanità e la scommessa sulla pace è una scommessa sull'uomo».Inoltre ha aggiunto che è impossibile pensare alla pace «se l'Europa violenta il nostro futuro, armando 27 eserciti di altrettante nazioni, esasperandone i nazionalismi, spegnendo ogni speranza di vita e di pace, procurando ansie e paure».E conclude dicendo: «L'Europa che amiamo è la terra della fraternità, della democrazia, del rispetto del diritto, dell'amore per la pace e del ripudio della guerra».E, tra gli applausi della folla presente, ha richiamato alla sua originaria responsabilità il popolo della pace con le parole di don Tonino Bello: «In piedi costruttori di pace. Alzatevi, muovetevi, svegliatevi».