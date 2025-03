Scolpire il polistirolo arte e passione

Con grande entusiasmo, il Liceo Artistico guidato dal Preside Savino Gallo, ha accolto la proposta di un innovativo percorso di P.C.T.O (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) ideato in collaborazione con Marcone Dipartimento Creativo.Questa esperienza, guidata e fortemente voluta dal Prof. Costantino Ragusa, Tutor interno P.C.T.O della classe 3B dell' indirizzo Arti Figurative, confluirà successivamente nel progetto della Prof.ssa Porzia Volpe " Ambienti Mediterraneo" offrendo agli studenti un'esperienza formativa unica e coinvolgente.L'obiettivo principale è la realizzazione di una replica tridimensionale di una celebre scultura legata all'archeologia subacquea esposta in una mostra presso la Galleria Borghese dì Roma, un' opera che permetterà agli studenti di sperimentare concretamente diversi materiali e tecniche.Grazie alla sinergia con Marcone Dipartimento Creativo, i ragazzi del Liceo Artistico avranno l'opportunità di acquisire competenze specifiche nell'utilizzo del polistirolo, legno, taglio laser e materiali speciali, applicando direttamente le conoscenze acquisite in aula. Questo percorso P.C.T.O da 20 ore di pratica intensiva rappresenta un' occasione straordinaria per gli studenti dell' Indirizzo di Arti Figurative, di immergersi nel mondo delle arti visive, sperimentando le dinamiche e le sfide del settore.La a collaborazione tra il Liceo Artistico e Marcone Dipartimento Creativo, rinomato per la sua eccellenza e innovazione, arricchisce ulteriormente l'esperienza formativa, offrendo agli studenti un contatto diretto con professionisti del settore.Al termine del percorso, la scultura verrà esposta, diventando parte integrante di futuri progetti espositivi.Un'iniziativa che non solo valorizza il talento e la creatività degli studenti, ma che rappresenta anche un ponte tra il mondo dellla scuola e quello del lavoro, preparando i giovani artisti alle sfide del futuro.