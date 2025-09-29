incendio
Incendio in una villetta in zona Messori: Vigili del Fuoco al lavoro da ore

L’allarme è scattato intorno alle 11:00

Corato - lunedì 29 settembre 2025 14.47
Un grave incendio è divampato in una villetta situata nella zona Messori oggi, lunedì, impegnando da ore numerose squadre dei Vigili del Fuoco. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11:00 di questa mattina, ma a causa della violenza e dell'estensione del rogo, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio si è propagato rapidamente, rendendo particolarmente complesso il lavoro dei pompieri, che stanno agendo con ogni mezzo disponibile per domare le fiamme ed evitare ulteriori danni.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su eventuali feriti o sulle cause che hanno innescato l'incendio.

Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
