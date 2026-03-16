L'intervento dei Vigili del Fuoco
L'intervento dei Vigili del Fuoco
Cronaca

Cinque auto incendiate tra Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi

Intervento dei Vigili del Fuoco dell’area metropolitana di Bari tra l’1 e le 5

Corato - lunedì 16 marzo 2026 12.15
Notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco dell'Area Metropolitana di Bari, intervenuti in più occasioni per domare incendi che hanno coinvolto 5 autovetture in diversi centri della provincia.

Gli episodi si sono verificati tra l'1 e le 5 della notte, in una sequenza ravvicinata che ha interessato Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi, località situate a poca distanza l'una dall'altra.

Le squadre dei pompieri sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento dei roghi e nella messa in sicurezza delle aree interessate, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli o a strutture vicine.
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