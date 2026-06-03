Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate

Tre famiglie evacuate e sei abitazioni temporaneamente inagibili: è questo l'esito del terribile incendio divampato ieri sera su un terrazzo nel centro storico di Corato, domato dopo ore di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco.L'allarme è scattato intorno alle 20.30, quando le fiamme hanno interessatoAlimentato dal materiale combustibile presente, il rogo si è rapidamente esteso coinvolgendo anche la struttura adiacente.Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, supportate da un'autoscala e da due autobotti.: le strade strette e la presenza di alcune impalcature hanno infatti reso difficoltoso l'accesso e la movimentazione dei mezzi di soccorso.I pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a circoscrivere e domare completamente le fiamme. Le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezzaNon si registrano feriti né persone coinvolte direttamente nell'incendio.Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo.