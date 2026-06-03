Cronaca
Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
Particolarmente complesso l'intervento per i Vigili del Fuoco, impegnati per ore a domare l'incendio
Corato - mercoledì 3 giugno 2026 11.24
Tre famiglie evacuate e sei abitazioni temporaneamente inagibili: è questo l'esito del terribile incendio divampato ieri sera su un terrazzo nel centro storico di Corato, domato dopo ore di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco.
L'allarme è scattato intorno alle 20.30, quando le fiamme hanno interessato numerose masserizie accatastate sul terrazzo di un edificio. Alimentato dal materiale combustibile presente, il rogo si è rapidamente esteso coinvolgendo anche la struttura adiacente.
Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, supportate da un'autoscala e da due autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del centro storico: le strade strette e la presenza di alcune impalcature hanno infatti reso difficoltoso l'accesso e la movimentazione dei mezzi di soccorso.
I pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a circoscrivere e domare completamente le fiamme. Le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse soltanto alle prime luci dell'alba, intorno alle 5 del mattino.
Non si registrano feriti né persone coinvolte direttamente nell'incendio. In via precauzionale, tuttavia, tre nuclei familiari sono stati evacuati dalle rispettive abitazioni, mentre sei unità immobiliari sono state dichiarate temporaneamente non agibili.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo.
L'allarme è scattato intorno alle 20.30, quando le fiamme hanno interessato numerose masserizie accatastate sul terrazzo di un edificio. Alimentato dal materiale combustibile presente, il rogo si è rapidamente esteso coinvolgendo anche la struttura adiacente.
Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, supportate da un'autoscala e da due autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del centro storico: le strade strette e la presenza di alcune impalcature hanno infatti reso difficoltoso l'accesso e la movimentazione dei mezzi di soccorso.
I pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a circoscrivere e domare completamente le fiamme. Le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse soltanto alle prime luci dell'alba, intorno alle 5 del mattino.
Non si registrano feriti né persone coinvolte direttamente nell'incendio. In via precauzionale, tuttavia, tre nuclei familiari sono stati evacuati dalle rispettive abitazioni, mentre sei unità immobiliari sono state dichiarate temporaneamente non agibili.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo.