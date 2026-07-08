Fiat punto incendiata
Fiat punto incendiata
Cronaca

Fiat Punto in fiamme ieri sera in via M.R. Imbriani

Intervento rapido dei residenti e dei Vigili del Fuoco

Corato - mercoledì 8 luglio 2026 8.49
Una Fiat Punto è stata avvolta dalle fiamme ieri sera in via M.R. Imbriani
L'incendio, sviluppatosi nella parte anteriore del veicolo, ha attirato immediatamente l'attenzione dei residenti, che hanno allertato i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.
Non si registrano feriti: l'auto era parcheggiata e nessuno si trovava nelle vicinanze al momento dell'innesco.
I pompieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, evitando che il rogo potesse coinvolgere altri veicoli o abitazioni.
Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento: tra le ipotesi, un guasto improvviso o un'origine dolosa, che sarà valutata dagli inquirenti.
La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di bonifica e la rimozione del mezzo danneggiato.
  • Incendio
Custodi di Terra e Memoria
8 luglio 2026 Custodi di Terra e Memoria
La voce della giunta: CoratoViva intervista Beniamino Marcone
7 luglio 2026 La voce della giunta: CoratoViva intervista Beniamino Marcone
Altri contenuti a tema
Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico Sul posto Polizia Locale e Vigilanza Giurata
Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate Particolarmente complesso l'intervento per i Vigili del Fuoco, impegnati per ore a domare l'incendio
Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO Sul posto i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento
Due auto incendiate nella notte tra Corato e Ruvo di Puglia Due auto incendiate nella notte tra Corato e Ruvo di Puglia In entrambi i casi non si esclude il dolo, ma i due episodi non sarebbero comunque collegati tra di loro
Incendio in viale dei Carrubi: Vigili del Fuoco in azione Incendio in viale dei Carrubi: Vigili del Fuoco in azione Allarme nella serata di Corato, intervento tempestivo
Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari Complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto anche il nucleo NBCR
Incendio in una villetta in zona Messori: Vigili del Fuoco al lavoro da ore Incendio in una villetta in zona Messori: Vigili del Fuoco al lavoro da ore L’allarme è scattato intorno alle 11:00
Intimidazioni alla Polizia Locale, la politica di Corato chiede l'intervento delle istituzioni Politica Intimidazioni alla Polizia Locale, la politica di Corato chiede l'intervento delle istituzioni Solidarietà all'Ispettore Lamarca dal PD, Forza Italia e Vero Centro
Bitumazione in via San Magno: al via stasera i lavori notturni, cambia la viabilità
6 luglio 2026 Bitumazione in via San Magno: al via stasera i lavori notturni, cambia la viabilità
Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico
6 luglio 2026 Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico
L’estramurale delle meraviglie: viaggio semiserio nella nuova infrastruttura di Corato
6 luglio 2026 L’estramurale delle meraviglie: viaggio semiserio nella nuova infrastruttura di Corato
Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
6 luglio 2026 Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
6 luglio 2026 Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
6 luglio 2026 A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale
6 luglio 2026 Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale
Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia
6 luglio 2026 Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.