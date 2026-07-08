Fiat Punto in fiamme ieri sera in via M.R. Imbriani

Una Fiat Punto è stata avvolta dalle fiamme ieri sera in via M.R. ImbrianiL'incendio, sviluppatosi nella parte anteriore del veicolo, ha attirato immediatamente l'attenzione dei residenti, che hanno allertato i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.Non si registrano feriti: l'auto era parcheggiata e nessuno si trovava nelle vicinanze al momento dell'innesco.I pompieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, evitando che il rogo potesse coinvolgere altri veicoli o abitazioni.Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento: tra le ipotesi, un guasto improvviso o un'origine dolosa, che sarà valutata dagli inquirenti.La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di bonifica e la rimozione del mezzo danneggiato.