Cronaca
Incendio in Viale dei Carrubi vigili del fuoco in azione
Allarme nella serata di Corato, intervento tempestivo
Corato - mercoledì 1 ottobre 2025 21.10
Un incendio è scoppiato questa sera in Viale dei Carrubi, creando momenti di apprensione tra i residenti.
L'allarme è stato immediatamente lanciato tramite il numero di emergenza 112, e i Vigili del Fuoco sono giunti prontamente sul posto per domare le fiamme.
La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento. Non si registrano al momento feriti, ma le autorità mantengono alta la vigilanza per garantire la sicurezza della zona circostante.
L'allarme è stato immediatamente lanciato tramite il numero di emergenza 112, e i Vigili del Fuoco sono giunti prontamente sul posto per domare le fiamme.
La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento. Non si registrano al momento feriti, ma le autorità mantengono alta la vigilanza per garantire la sicurezza della zona circostante.