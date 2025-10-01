Incendio in Viale dei Carrubi vigili del fuoco in azione

Un incendio è scoppiato questa sera in Viale dei Carrubi, creando momenti di apprensione tra i residenti.L'allarme è stato immediatamente lanciato tramite il numero di emergenza 112, e i Vigili del Fuoco sono giunti prontamente sul posto per domare le fiamme.La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento. Non si registrano al momento feriti, ma le autorità mantengono alta la vigilanza per garantire la sicurezza della zona circostante.