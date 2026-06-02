Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Corato, dove un incendio è divampato su un terrazzo di uno stabile in via Sant'Elia. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno attirato l'attenzione di numerosi residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'edificio. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte o ferite. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.