Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia
Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia
Cronaca

Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO

Sul posto i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Corato - martedì 2 giugno 2026 20.58
Momenti di apprensione nella serata di oggi a Corato, dove un incendio è divampato su un terrazzo di uno stabile in via Sant'Elia. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno attirato l'attenzione di numerosi residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'edificio. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte o ferite. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.
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