Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari

Nella mattinata di ieri, lunedì 29 settembre, intorno a mezzogiorno, si è sviluppato un incendio in una villa di campagna in stato di abbandono sita nel territorio di Corato. Le fiamme hanno coinvolto anche un camper e un semirimorchio collocati nella stessa area del fabbricato disabitato.Data la gravità dell'accaduto, sul posto sono intervenute diverse squadre dei. Le operazioni di spegnimento si sono svolte con l'ausilio degli specialisti del(Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico), i quali sono stati impegnati nella bonifica di alcune bombole di gas GPL presenti nella struttura.La complessità dell'intervento ha richiesto molteplici ore di lavoro, tanto che solamente verso le ore 18 si sono concluse le azioni necessarie.