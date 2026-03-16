Incidente a Corato: anziano colpito da un autocarro

Un uomo anziano è stato trasportato in ospedale a Corato a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi 16 marzo. Secondo le prime informazioni l'uomo stava entrando nella sua auto, nei pressi di via Gravina, quando è stato colpito da un autocarro in transito.L'anziano ha riportato alcune lesioni ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.