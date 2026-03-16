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Cronaca

Incidente a Corato: anziano colpito da un autocarro

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Corato ma non sarebbe grave

Corato - lunedì 16 marzo 2026 14.06
Un uomo anziano è stato trasportato in ospedale a Corato a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi 16 marzo. Secondo le prime informazioni l'uomo stava entrando nella sua auto, nei pressi di via Gravina, quando è stato colpito da un autocarro in transito.

L'anziano ha riportato alcune lesioni ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.
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