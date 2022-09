Inflazione e caro bollette, i coratini tagliano gli sprechi

DECALOGO ANTISPRECO DI COLDIRETTI

Più di un pugliese su due sta adottando a casa soluzioni per salvare il cibo e recuperare quello che resta a tavola con una svolta green spinta dai fenomeni inflazionistici aggravati dalla guerra in Ucraina, dalle ricette della nonna per il riuso degli avanzi alla lista della spesa "su misura", dalla verifica della scadenza dei prodotti prima di metterli nel carrello alla preparazione di conserve casalinghe, ma è il pane uno degli alimenti più sprecati nelle case con più di un italiano su cinque che lo butta spesso nel bidone nonostante il suo alto valore simbolico e suoi mille possibili utilizzi in cucina. È quanto emerge dall'analisi diin occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari celebrata il 29 settembre.«Gli sprechi alimentari si rivelano per il 54% al consumo, per il 21% nella ristorazione, per il 15% nella distribuzione commerciale, per l'8% nell'agricoltura e per il 2& nella trasformazione, eppure per evitare di sprecare il cibo basta seguire pochi semplici accorgimenti» hanno puntualizzato dall'organizzatore dei produttori.«I comportamenti dei consumatori sono cambiati proprio a partire dalla tavola con la gente che è sempre più attenta a non buttare il cibo acquistato.Nonostante ciò il problema resta però rilevante con glie tra gli alimenti più colpiti svettano verdura e frutta fresca, seguite da pane fresco, cipolle e aglio, latte e yogurt, formaggi, salse e sughi» hanno rilevato.Fare la lista della spesa, leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione, preferire la spesa a km0 e di stagione che garantisce una maggiore freschezza e durata, riscoprire le ricette con gli avanzi, dalle marmellate di frutta alle polpette fino al pane grattugiato, ma anche non avere timore di chiedere la doggy bag al ristorante e l'agribag negli agriturismi di Campagna Amica, sono alcuni dei consigli elaborati dalla Coldiretti Puglia per arginare gli sprechi alimentari.«Non si tratta solo di un problema etico ma che determina anche effetti sul piano economico ed anche ambientale per l'impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti» hanno evidenziato da. «La biodiversità può essere uno strumento strutturale nella lotta agli sprechi alimentari e nutrizionali, perché il maggior valore riconosciuto alle varietà biodiverse recuperate determina più attenzione agli sprechi e minori perdite, avvicinando produttori e consumatori nelle filiere corte, ecologiche, locali. Meglio, dunque, prediligere i prodotti di stagione, scegliendo la frutta e le verdure al giusto grado di maturazione e conservandola adeguatamente, dividendo quella che si intende consumare a breve con quella che si prevede di conservare più a lungo».1) Fai la lista della spesa2) Procedi con acquisti ridotti e ripetuti nel tempo3) Preferisci le produzioni locali e compra nei mercati contadini4) Acquista seguendo la stagionalità dei prodotti5) Prendi la frutta con il giusto grado di maturazione6) Separa le diverse varietà di frutta e verdura7) Non tenere insieme i cibi che consumi in tempi diversi8 ) Controlla sempre l'etichetta9) Chiedi la doggy bag al ristorante per consumare a casa gli avanzi10) Cucina con gli avanzi ricette antispreco