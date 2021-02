Innovazione e creatività, il Carnevale Coratino porta la tradizione a scuola

CIFARELLI-SANTARELLA 12/02 ORE 18,00;

BATTISTI-GIOVANNI XXIII 13/02 ORE 18,00;

PETER PAN 14/02 ORE 11,00;

FORNELLI 14/02 ORE 17,00;

REGINA ELENA 15/02 ORE 17,00;

TATTOLI-DE GASPERI 15/02 ORE 18,00;

TANNOIA 16/02 ORE 18,00;

LICEO ARTISTICO 16/02 ORE 18,00.

L'emergenza sanitaria quest'anno ha fermato le sfilate e le manifestazioni della 42^ edizione del Carnevale Coratino, ma la Pro Loco Quadratum propone un calendario di eventi in streaming, lanciando anche il concorso "Mascherine mascherate", perchè la tradizione resti viva e doni spensieratezza anche nel periodo di epidemia da Coronavirus.«Il 25 febbraio 2020, nel momento dei festeggiamenti finali, ci davamo appuntamento al 2021, non sapendo quello che da lì a pochi giorni sarebbe successo e della situazione drammatica che ancora oggi stiamo vivendo» - le parole di Gerardo Strippoli, Presidente della Pro Loco.«Abbiamo già comunicato che il 42esimo Carnevale Coratino non vedrà i coloratissimi corsi mascherati, gli eventi di piazza, i festeggiamenti che siamo abituati a vivere. Di concerto con l'Amministrazione Comunale e ad alcuni Istituti Scolastici, ci siamo soffermati a considerare l'aspetto socio educativo, emotivo e psicologico che i bambini e i ragazzi ancora oggi vivono. Sono state perciò avviate attività didattiche laboratoriali, incentrate sul tema "Federico II - 800 anni dall'incoronazione".Questa scelta è nata dalla necessità di offrire ai ragazzi un programma didattico, in linea con la tradizione, volto alla realizzazione di laboratori manuali, teatrali e di approfondimento. Siamo contenti di aver dato comunque e in ogni caso un senso di continuità. Tradizione ed una buona dose di innovazione e creatività. E quest'anno anche una chicca: il Carnevale Coratino incontra il Carnevale per eccellenza: quello di Venezia con le sue maschere e la sua Arte». conclude il presidente Strippoli.«Abbiamo ritenuto che l'attuale periodo storico che stiamo vivendo, con le sue evidenti ripercussioni sociali, non può di fatto, come un colpo di spugna, cancellare appuntamenti che hanno segnato e segnano la tradizione e la storia socio-culturale della nostra Comunità cittadina». - Dichiara l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Culturali, Beniamino Marcone in accordo con il Sindaco De Benedittis - «Il Carnevale Coratino è innanzitutto una "conquista di civiltà" di cui sentiamo il dovere di non interromperne la continuità. È evidente che tutto dovrà avvenire in pieno rispetto ed equilibrio. Siamo ben consci del dolore che attraversa l'intera Comunità cittadina, ma riteniamo altresì doveroso "non arrenderci". Regalare, per quanto possibile e "consentito", un senso di continuità che diventi segno di speranza e di forza».Video Laboratori delle proposte sviluppate dalle Scuole partecipanti all'edizione 2021 - pagine social del Carnevale Coratino, Pro Loco "Quadratum" e Comune di Corato:Scuola Paritaria "Regina Elena"Istituto Comprensivo "Cifarelli-Santarella"Istituto Comprensivo "Battisti-Giovanni XXIII"Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi"Circolo Didattico "Nicola Fornelli"ITET "Padre A.M. Tannoia""DEI-RE-CORONE" – installazioni in Piazza Sedile e Palazzo di Città dedicate all'incoronazione di Federico II di Svevia a cura del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi"I colori del CarnevaleVideo installazione sulle sfilate del Carnevale Coratino, in collaborazione con "Puglia Audio"Spettacolo in streaming sulle pagine social del Carnevale Coratino, Pro Loco "Quadratum" e Comune di Corato"Il Carnevale delle maschere, viaggio attraverso la Commedia dell'Arte", a cura delle Compagnie Teatrali "Pantakin" e "Barbamoccolo"Concorso "Mascherine Mascherate" – presso l'Infopoint (partecipazione su prenotazione), in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura Giovanile.Questi invece i giorni e gli orari di messa in onda, sulle pagine Facebook "Comune di Corato" – "Carnevale Coratino" – "Pro Loco Quadratum" dei video delle realizzazioni degli Istituti Scolastici: