Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale

La consegna è avvenuta da parte del presidente Pasquale Tarricone

Corato - giovedì 12 febbraio 2026 9.56 Comunicato Stampa
Grazie al successo dello spettacolo "Molto disagio per nulla", tenutosi lo scorso dicembre presso il Teatro Comunale, ed alla generosità dei tantissimi spettatori che hanno garantito il "sold out" dell'evento, il Rotary Corato ha consegnato alla Polizia Locale della città due defibrillatori portatili, dei dispositivi salvavita che entreranno a far parte dell'equipaggiamento delle auto di servizio, garantendo un pronto intervento nei casi di arresto cardiaco.

La consegna è avvenuta da parte del Presidente Pasquale Tarricone, alla presenza del Sindaco Corrado de Benedittis, del Comandante della Polizia Locale Michele Bucci, dell'assistente del Governatore Luigi Pirro, della Vicepresidente Francesca di Ciommo, del Segretario del club Pierluigi Amodio e diversi soci rotariani.

Affidando alla Polizia Locale i due defibrillatori portatili, con questo service il Rotary Corato garantirà una maggiore tempestività di intervento in situazioni critiche, insieme ad una maggiore consapevolezza rispetto alle manovre di primo soccorso. Come da protocollo, la serata si è conclusa con l'intervento dell'Assistente del Governatore Luigi Pirro.
