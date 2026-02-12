Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale

La consegna è avvenuta da parte del presidente Pasquale Tarricone

Grazie al successo dello spettacolo "Molto disagio per nulla", tenutosi lo scorso dicembre presso il Teatro Comunale, ed alla generosità dei tantissimi spettatori che hanno garantito il "sold out" dell'evento, ilha consegnato alladella città due defibrillatori portatili, dei dispositivi salvavita che entreranno a far parte dell'equipaggiamento delle auto di servizio, garantendo un pronto intervento nei casi di arresto cardiaco.La consegna è avvenuta da parte del, alla presenza del Sindaco, del Comandante della Polizia Locale, dell'assistente del Governatore, della Vicepresidente, del Segretario del clube diversi soci rotariani.Affidando alla Polizia Locale i due defibrillatori portatili, con questo service il Rotary Corato garantirà una maggiore tempestività di intervento in situazioni critiche, insieme ad una maggiore consapevolezza rispetto alle manovre di primo soccorso. Come da protocollo, la serata si è conclusa con l'intervento dell'Assistente del Governatore Luigi Pirro.