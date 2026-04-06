Pasquetta a Corato, la città si muove e la Polizia Locale veglia: un impegno silenzioso che protegge la festa

A Corato, questa Pasquetta ha il sapore delle tradizioni che ritornano.Le famiglie preparano le tavolate nelle abitazioni di campagna, i gruppi di amici imboccano la strada che porta a Castel del Monte, altri ancora scelgono le città costiere per respirare il primo vento di primavera.È un giorno di movimento, di attese leggere, di sorrisi che si allargano mentre la città si svuota e si riempie allo stesso tempo.In questo flusso continuo, c'è una presenza che non si sposta mai: quella della Polizia Locale, che fin dalle prime ore del mattino presidia il territorio con un impegno straordinario.Gli agenti accompagnano la comunità senza clamore, con quella discrezione che appartiene a chi serve la città come si serve una casa: con cura, con attenzione, con responsabilità.Le pattuglie regolano la viabilità verso le campagne, vigilano sulle arterie che conducono al maniero federiciano, monitorano i flussi diretti verso la costa.Ogni intervento è un gesto di protezione: evitare un ingorgo, prevenire un rischio, rispondere a una richiesta d'aiuto, garantire che la festa resti festa per tutti.In questa giornata di partenze e ritorni, la Polizia Locale è il filo che tiene insieme la sicurezza e la serenità.È la presenza che non si nota subito, ma che si sente quando serve.È il cuore silenzioso che batte mentre la città vive la sua Pasquetta.Un impegno che non chiede riconoscimenti, ma che merita gratitudine. Perché dietro ogni viaggio, ogni scampagnata, ogni risata all'aria aperta, c'è anche il lavoro di chi veglia affinché tutto scorra nel modo più semplice e più sicuro possibile.