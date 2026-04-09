Cronaca
Salvato un cagnolino in strada a Corato. L'intervento della Polizia
Il cane è stato riconsegnato al proprietario
Corato - giovedì 9 aprile 2026 11.55 Comunicato Stampa
Durante un servizio di pattugliamento serale a Corato, una volante del locale Commissariato è intervenuta per mettere in salvo un cagnolino che vagava disorientato al centro della carreggiata. Le condizioni di scarsa visibilità e il traffico sostenuto avrebbero potuto causare conseguenze gravi.
Gli agenti, accortisi della presenza dell'animale in evidente stato di agitazione, hanno immediatamente attivato i lampeggianti, riuscendo così a operare in sicurezza. Il piccolo è stato quindi recuperato e messo al riparo, evitando il rischio di investimento.
Dopo essere stato accudito, il cane è stato identificato tramite il microchip, che ha consentito di risalire rapidamente al proprietario. L'animale è stato riconsegnato al suo proprietario.
Gli agenti, accortisi della presenza dell'animale in evidente stato di agitazione, hanno immediatamente attivato i lampeggianti, riuscendo così a operare in sicurezza. Il piccolo è stato quindi recuperato e messo al riparo, evitando il rischio di investimento.
Dopo essere stato accudito, il cane è stato identificato tramite il microchip, che ha consentito di risalire rapidamente al proprietario. L'animale è stato riconsegnato al suo proprietario.
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