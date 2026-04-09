Polizia di stato salva un cagnolino
Polizia di stato salva un cagnolino
Cronaca

Salvato un cagnolino in strada a Corato. L'intervento della Polizia

Il cane è stato riconsegnato al proprietario

Corato - giovedì 9 aprile 2026 11.55 Comunicato Stampa
Durante un servizio di pattugliamento serale a Corato, una volante del locale Commissariato è intervenuta per mettere in salvo un cagnolino che vagava disorientato al centro della carreggiata. Le condizioni di scarsa visibilità e il traffico sostenuto avrebbero potuto causare conseguenze gravi.

Gli agenti, accortisi della presenza dell'animale in evidente stato di agitazione, hanno immediatamente attivato i lampeggianti, riuscendo così a operare in sicurezza. Il piccolo è stato quindi recuperato e messo al riparo, evitando il rischio di investimento.

Dopo essere stato accudito, il cane è stato identificato tramite il microchip, che ha consentito di risalire rapidamente al proprietario. L'animale è stato riconsegnato al suo proprietario.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Polizia Locale
Il Piano Urbano dei bambini e delle bambine per una città conveniente, confortante e divertente
9 aprile 2026 Il Piano Urbano dei bambini e delle bambine per una città conveniente, confortante e divertente
I volontari di PuliAmo Corato in azione anche durante le festività
8 aprile 2026 I volontari di PuliAmo Corato in azione anche durante le festività
Altri contenuti a tema
Pasquetta a Corato, la città si muove e la Polizia Locale veglia: un impegno silenzioso che protegge la festa Attualità Pasquetta a Corato, la città si muove e la Polizia Locale veglia: un impegno silenzioso che protegge la festa Tra partenze verso le campagne, Castel del Monte e il mare, gli agenti garantiscono sicurezza e serenità con dedizione instancabile
Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale Attualità Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale La consegna è avvenuta da parte del presidente Pasquale Tarricone
Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada Intervento di Guardie Campestri e Polizia Locale su via Vecchia Barletta
Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce Vita di Città Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce Il Comandante: «Iter svolto secondo legge, nessuna irregolarità. Rispetto massimo per le famiglie, ma le procedure sono state seguite in ogni passaggio»
Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne L’uomo, senza fissa dimora, ha rotto gli specchietti dell’auto di servizio parcheggiata
Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti Ambiente Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti Le parole di Michele Bucci, Comandante della Polizia Locale
Intimidazioni alla Polizia Locale, la politica di Corato chiede l'intervento delle istituzioni Politica Intimidazioni alla Polizia Locale, la politica di Corato chiede l'intervento delle istituzioni Solidarietà all'Ispettore Lamarca dal PD, Forza Italia e Vero Centro
Polizia Locale, incendiate le auto dell'ispettore Lamarca. «Atto intimidatorio» Polizia Locale, incendiate le auto dell'ispettore Lamarca. «Atto intimidatorio» Il raid nel corso della notte scorsa: i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di campagna e appiccato le fiamme
Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto " del candidato sindaco Pietro Zona
8 aprile 2026 Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto" del candidato sindaco Pietro Zona
Il presidente Musto suona la carica: «Vogliamo continuare a sognare»
8 aprile 2026 Il presidente Musto suona la carica: «Vogliamo continuare a sognare»
Pi Greco Day 2026: medaglia di bronzo per il Liceo "Oriani "
8 aprile 2026 Pi Greco Day 2026: medaglia di bronzo per il Liceo "Oriani"
La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera
8 aprile 2026 La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera
Inaugurato il nuovo centro servizi per il contrasto alle povertà - FOTO
8 aprile 2026 Inaugurato il nuovo centro servizi per il contrasto alle povertà - FOTO
A Corato la presentazione del Piano Urbano delle bambine e dei bambini
8 aprile 2026 A Corato la presentazione del Piano Urbano delle bambine e dei bambini
Ospedale di Corato: il sopralluogo del direttore generale ASL Bari, Luigi Fruscio - VIDEO
7 aprile 2026 Ospedale di Corato: il sopralluogo del direttore generale ASL Bari, Luigi Fruscio - VIDEO
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
7 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.