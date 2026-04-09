Salvato un cagnolino in strada a Corato. L'intervento della Polizia

Durante un servizio di pattugliamento serale a Corato, una volante del locale Commissariato è intervenuta perche vagava disorientato al centro della carreggiata. Le condizioni di scarsa visibilità e il traffico sostenuto avrebbero potuto causare conseguenze gravi.Gli agenti, accortisi della presenza dell'animale in evidente stato di agitazione, hanno immediatamente attivato i lampeggianti, riuscendo così a operare in sicurezza. Il piccolo è stato quindi recuperato e messo al riparo, evitando il rischio di investimento.Dopo essere stato accudito, il cane è stato identificato tramite il microchip, che ha consentito di risalire rapidamente al proprietario. L'animale è stato riconsegnato al suo proprietario.