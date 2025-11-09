Polizia Locale
Polizia Locale
Cronaca

Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne

L’uomo, senza fissa dimora, ha rotto gli specchietti dell’auto di servizio parcheggiata

Corato - domenica 9 novembre 2025 8.59
Ieri sera, intorno alle ore 18.00, una pattuglia della Polizia Locale di Corato aveva momentaneamente parcheggiato un'autovettura di servizio in via Niccolini.
Al momento del rientro, gli agenti hanno constatato che ignoti avevano danneggiato intenzionalmente entrambi gli specchietti retrovisori esterni del veicolo.

Immediatamente sono state avviate le indagini per risalire all'autore del gesto, classificato come danneggiamento aggravato.
Grazie a un rapido intervento investigativo, nel giro di pochi minuti è stato identificato e rintracciato il presunto responsabile: si tratta di un cittadino pakistano di 47 anni, senza fissa dimora.

L'uomo è stato accompagnato dapprima presso gli uffici del comando di Polizia Locale e successivamente trasferito al comando provinciale dei Carabinieri di Bari, con il supporto e la collaborazione dell'Arma, prontamente intervenuta.
Informato il Pubblico Ministero di turno, l'uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.
