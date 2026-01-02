Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada

Un cumulo di scarti vegetali, in gran parte foglie e residui presumibilmente provenienti da un frantoio, è stato rinvenuto questa mattina lungo via Vecchia Barletta, in un tratto periferico ma molto transitato da residenti e mezzi agricoli.Il materiale, abbandonato in modo indiscriminato sul margine della carreggiata, aveva quasi ostruito il passaggio, creando una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e ciclisti.A segnalare l'anomalia sono stati alcuni cittadini che percorrono quotidianamente la strada e che hanno notato la presenza del cumulo, apparso nelle ultime ore.Sul posto sono immediatamente intervenute le Guardie Campestri, che hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare la natura degli scarti e accertare eventuali responsabilità.Poco dopo è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha delimitato l'area e avviato le procedure per la rimozione del materiale, oltre a raccogliere elementi utili a individuare l'autore dell'abbandono.Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di residui di lavorazione delle olive, probabilmente scaricati illegalmente da un mezzo in transito.L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti agricoli e industriali nelle zone rurali, una pratica che oltre a deturpare il territorio può generare rischi per la sicurezza stradale e danni ambientali.Le autorità invitano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente situazioni sospette e ricordano che lo smaltimento illecito di scarti di lavorazione è soggetto a sanzioni severe.Le operazioni di pulizia sono state avviate nel corso della mattinata, per ripristinare la piena percorribilità della strada e garantire la sicurezza degli utenti.