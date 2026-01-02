Scarti di foglie
Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada

Intervento di Guardie Campestri e Polizia Locale su via Vecchia Barletta

Corato - venerdì 2 gennaio 2026 12.12
Un cumulo di scarti vegetali, in gran parte foglie e residui presumibilmente provenienti da un frantoio, è stato rinvenuto questa mattina lungo via Vecchia Barletta, in un tratto periferico ma molto transitato da residenti e mezzi agricoli.
Il materiale, abbandonato in modo indiscriminato sul margine della carreggiata, aveva quasi ostruito il passaggio, creando una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e ciclisti.

A segnalare l'anomalia sono stati alcuni cittadini che percorrono quotidianamente la strada e che hanno notato la presenza del cumulo, apparso nelle ultime ore.
Sul posto sono immediatamente intervenute le Guardie Campestri, che hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare la natura degli scarti e accertare eventuali responsabilità.

Poco dopo è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha delimitato l'area e avviato le procedure per la rimozione del materiale, oltre a raccogliere elementi utili a individuare l'autore dell'abbandono.
Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di residui di lavorazione delle olive, probabilmente scaricati illegalmente da un mezzo in transito.

L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti agricoli e industriali nelle zone rurali, una pratica che oltre a deturpare il territorio può generare rischi per la sicurezza stradale e danni ambientali.
Le autorità invitano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente situazioni sospette e ricordano che lo smaltimento illecito di scarti di lavorazione è soggetto a sanzioni severe.
Le operazioni di pulizia sono state avviate nel corso della mattinata, per ripristinare la piena percorribilità della strada e garantire la sicurezza degli utenti.
