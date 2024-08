Eventi estivi, Direzione Corato: «Oltre 700mila euro. E non è finita»

«Eventi estivi: oltre 700mila euro. E non è finita L'elenco e la somma impegnata sono necessariamente per difetto; qualche evento potrebbe essermi sfuggito e/o potrebbe saltare fuori qualche altro evento di qui a Settembre, già ieri ne hanno deliberato un altro».Inizia così la nota stampa di, a firma di«Sono tutti atti pubblici con spesa di soldi pubblici, quindi non c'è alcuna violazione della privacy.Per gli eventi "storici" non è in discussione il cosa (es. San Cataldo) ma il come(triangolazione con una società di Lecce e con TPP) e il quanto (100.000 euro per luminarie, fuochi d'artificio e poco altro e 150.000 euro per il concerto del martedì ed un altro il 2 settembre).Per tutto il resto, valutate voi.Ribadisco ancora una volta che si possono anche spendere tanti soldi per gli eventi culturali, ma bisogna vedere in cosa si spendono, e soprattutto dovrebbero esserci abbastanza soldi per gli altri settori, ugualmente importanti; ma guardando il bilancio di previsione e la spartizione dell'avanzo 2023, è evidente, a mio avviso, che così non è.A disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti su ogni singolo evento.P.S.: and the winner is…Dino Bove che aveva ipotizzato 675.000 euro».