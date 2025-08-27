Giornata internazionale del cane un impegno globale per gli amici a quattro zampe

In occasione della Giornata Internazionale del Cane, che si celebra oggi in tutto il mondo, CMAlifts desidera ribadire il proprio profondo legame con i nostri più fedeli amici.L'azienda, pur operando a livello globale e distinguendosi come eccellenza nel settore degli elevatori, non ha mai dimenticato l'importanza di sostenere iniziative locali a favore degli animali.CMAlifts è da sempre sensibile alle tematiche legate al benessere animale e, in particolare, al supporto dei cani meno fortunati.Per questo motivo, l'azienda è orgogliosa di sostenere attivamente due importanti realtà del territorio pugliese: la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Aps Ruvo, Bari e la LEAL - Lega Antivivisezionista - Sezione Corato.Queste associazioni svolgono un lavoro encomiabile, dedicandosi con passione e dedizione al soccorso, alla cura e alla riabilitazione di cani abbandonati o in difficoltà, offrendo loro una seconda possibilità e un futuro migliore.Il supporto si concretizza in aiuti concreti che permettono a queste organizzazioni di continuare la loro preziosa operaL'impegno dimostra come una realtà imprenditoriale di successo, con una portata internazionale, possa e debba contribuire attivamente al benessere della propria comunità e, in questo caso specifico, alla tutela degli animali.La scelta di supportare associazioni locali evidenzia una profonda radice etica e un'attenzione al territorio che va oltre il mero profitIn questa giornata speciale, CMAlifts ha invitato tutti a seguire il proprio esempio, sostenendo iniziative di questo tipo e contribuendo, anche con un piccolo gesto, a fare la differenza nella vita di questi splendidi animali che ci donano amore incondizionato ogni giorno.