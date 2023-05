“Io Sarò Ciò Che Voglio” catalogo d’arte realizzato dai bambini e le bambine dell’istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi con FIDAPA

La "Nuova Carta dei Diritti della Bambina" è un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla BPW Europa a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella conferenza mondiale sulle donne del 1995.La carta deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti della donna fin dalla nascita. La bambina deve essere aiutata , protetta sin da subito e formata, in modo che possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni forma di discriminazione.Molte federazioni e club della BPW si sono dimostrati molto attivi in merito e sono stati in grado di ottenere l'adozione della presente carta da parte delle istituzioni locali.In questo ambito si colloca la sezione di Corato della FIDAPA che ha proposto l'adozione della carta, ottenendola dall'attuale amministrazione comunale nel biennio 2021-2023. Il progetto proposto dalla sezione della nostra città si intitola "Io Sarò Ciò Che Voglio" e si concretizza con la realizzazione di un catalogo d'arte. I bambini e le bambine dell'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi sono stati invitati liberamente a leggere, a commentare ed ad interpretare graficamente i nove punti di cui la carta si compone. La loro immaginazione ha dato vita ai disegni che sono presenti nel catalogo.Partendo dal biennio 2019-2021, le sezione della FIDAPA di Corato ha portato avanti il progetto di diffusione della carta con la realizzazione di un opuscolo dal titolo "Una, Nove e Centomila", raccolta di storie di storie interpretative dei nove punti della carta, sotto la guida dell'allora presidente Teresa De Meo. In quest'ultimo biennio, sotto la mia guida, si è giunti alla realizzazione di questo catalogo d'arte.Molto soddisfatta del "catalogo" la presidente della FIDAPA Corato Francesca Di Ciommo: «Ringrazio il direttivo e le socie della mia sezione, di cui mi onoro essere la presidente in questo biennio. Un grazie anche alla presidente nazionale FIDAPA BPW ITALY Fiammetta Perrone e alla presidente del distretto sud-est, di cui la nostra sezione fa parte, Maria Nuccio. Un sentito ringraziamento all'Amministrazione Comunale ed in particolare al sindaco Corrado De Benedittis, all'assessore alle politiche educative e culturali Beniamino Marcone ed al presidente della commissione cultura Eliseo Tambone. Ringrazio l'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi ed in particolare la dirigente scolastica, Maria Rosaria De Simone e la pedagogista clinica Maria Pia Grammatica. Un grazie infine, anche al mio amico Alexander Larrarte, curatore d'arte, che si è occupato di questo catalogo con grande passione, affascinato dai disegni dei bambini».