Jazz in trio a Maggio cinque concerti in cartellone

Sono cinque i concerti del cartellone "Jazz in trio" in programma a maggio 2025, nel Chiostro di Palazzo di Città a Corato, per la stagione teatrale "La Grammatica delle Abitudini" del Comune di Corato, in collaborazione con Puglia Culture. "Jazz in Trio", con la direzione artistica del bassista coratino Pierluigi Balducci, sarà una concreta espressione della meravigliosa varietà del jazz contemporaneo: si va dal contrabbassista Giuseppe Venezia e dal chitarrista Pietro Condorelli, che operano nel solco della grande tradizione afroamericana con dedizione e autorevolezza, alla sorprendente creatività mediterranea del violinista Luca Ciarla, fino ad arrivare alla sperimentazione elettrica del trio salentino Blinding Sphere 3 e all'incontro poetico tra Europa e Sudamerica del trio Taufic, Abbracciante, Balducci.Ogni progetto ha un tema e un approccio distintivo presentando un'esplorazione unica e innovativa del jazz, con un forte legame alla tradizione e un'apertura verso nuove sonorità.Il 2 maggio il contrabbassista Giuseppe Venezia guida un trio che esplora la tradizione jazzistica con uno sguardo moderno, omaggiando il leggendario Ray Brown, influente contrabbassista in "To My Ray of Light: A Special Thanks to Ray Brown". Il trio, composto anche dal pianista Eugenio Macchia e dal batterista Dario Riccardo, offre un viaggio sonoro che celebra le radici e l'evoluzione del jazz, con particolare attenzione al contributo di Brown. Il 10 maggio uno dei più importanti chitarristi jazz italiani, Pietro Condorelli, presenta il suo progetto in trio "Native Language" centrato su un linguaggio musicale che mescola tradizione e innovazione. Influenzato da maestri come Barney Kessel e Joe Pass, Condorelli si distingue per il suo approccio pianistico alla chitarra e per la sua capacità di sperimentare pur mantenendo una connessione profonda con la tradizione jazz. Il terzo appuntamento è il 16 maggio con "Stringology" con Luca Ciarla. Violinista jazz noto per la sua creatività, Ciarla presenta un progetto che fonde sonorità mediterranee e italiane con il gypsy jazz e le tradizioni sudamericane. Il trio, che include violino, chitarra acustica e oud, propone una musica che bilancia perfettamente scrittura e improvvisazione, tradizione e contemporaneità, con un risultato acustico affascinante e originale. Il 23 maggio Pietro Rosato al sax, Alessandro Lunedì alla chitarra e moog, e Giovanni Facecchia alla batteria saranno sul palco del Teatro Comunale con "Blinding Sphere 3" che unisce tradizione afroamericana e influenze rock. Il progetto si distingue per la sua tecnica avanzata e l'improvvisazione, senza un leader specifico, e mette in risalto la fusione di diversi background musicali. L'ultimo appuntamento è il 29 maggio con il chitarrista brasiliano Roberto Taufic, il fisarmonicista Vincenzo Abbracciante e il bassista Pierluigi Balducci in "My Favorite Wings", un omaggio alla bellezza e all'armonia universale, con suoni che spaziano dallo choro al tango e al jazz samba e un equilibrio tra individualità e coralità. La combinazione di fisarmonica e chitarra, con il groove fluido di Balducci al basso, crea una musica ricca di colore e poesia.