Komorebi 2025: da Corato al Giappone, un ponte tra culture per onorare Francesco LudovicoTedone

Una raccolta fondi per un sogno che attraversa gli oceani

Un messaggio di speranza, memoria e bellezza

È ufficialmente partita la raccolta fondi per, la nona edizione dell'evento commemorativo in memoria di, giovane vittima del tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016. A distanza di nove anni da quella tragedia, l'evento – promosso dall'associazione Francesco Ludovico Tedone – compie un passo simbolico e concreto verso la realizzazione del sogno di Francesco: costruire un ponte tra Italia e Giappone.Per la prima volta, Komorebi attraverserà i confini italiani per approdare a Oita, città nipponica dove Francesco ha vissuto e studiato durante un anno di scambio culturale. L'obiettivo è ambizioso, ma chiaro: unire due culture, due comunità, due mondi, nel nome della memoria e del dialogo.Il percorso verso il Giappone partirà simbolicamente da Corato con una serie di eventi culturali e laboratori creativi, sotto il tema guida del, a rappresentare l'intersezione tra tradizioni, linguaggi e sensibilità. Di seguito il programma:20-21 giugno e 4-5 luglio – Incontri di arteterapia a scopo preventivo (Uliveto in via Matababbo/Bracco, Corato)10 luglio – Serata di libera creazione artistica con pittura e argilla (Uliveto in via Matababbo/Bracco, Corato)11 luglio – Evento commemorativo tra arte, sport, natura e osservazione astronomica (Uliveto in via Matababbo/Bracco, Corato)1 novembre – Laboratorio artistico e murale presso la Tomei High School, scuola frequentata da Francesco a Oita3 novembre – Degustazione di olio EVO coratino e cucina pugliese (Horuto Hall Kitchen Stadio, Oita)Per rendere possibile questo ambizioso progetto, è stata lanciata una campagna di crowdfunding su GoFundMe, accessibile al link: https://gofund.me/ef20d2a5 I fondi raccolti serviranno a coprire le spese delle attività in Giappone, il lavoro di traduzione, documentazione e comunicazione per condividere il progetto anche a distanza, ma anche per rendere accessibili al pubblico i laboratori estivi che si terranno a Corato.Komorebi 2025 non è solo un evento culturale, ma un gesto collettivo che unisce il passato al futuro. È un messaggio di rinascita che invita tutti a coltivare le proprie passioni, come faceva Francesco. Donare significa contribuire a un progetto che parla di dolore ma anche di speranza, di memoria ma anche di bellezza condivisa.Per sostenere l'iniziativa e guardare il video di presentazione, si può visitare il seguente link: https://gofund.me/ef20d2a5