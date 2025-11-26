Sicurezza a Corato, il sindaco ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza

Il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, nel pomeriggio di ieri, è stato ricevuto, a Roma, presso la sede del Comando Generale, dal Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza Generale Giuseppe Arbore. L'incontro è stato organizzato dal Generale Pasquale Russo Comandante Provinciale di Bari.La riunione ha focalizzato i problemi della città e del territorio con particolare attenzione alla sicurezza delle attività commerciali e delle imprese. Il Generale Arbore, che ha anche ascendenze coratine, ha ribadito la massima attenzione della Guardia di Finanza per la città di Corato.Il Sindaco dopo aver ringraziato il generale Russo per l'importante lavoro quotidianamente svolto a servizio dell'intera Provincia di Bari, ha evidenziato come sia essenziale scardinare ogni presunto tentativo di imporre, da parte di malviventi, sistemi estorsivi di vario genere, ai danni di commercianti e imprese.Si è condivisa l'importanza del ruolo strategico della Guardia di Finanza, a tutela della legalità e di chi subisce intimidazioni e forme estorsive. A fianco delle necessarie misure repressive è tuttavia altrettanto importante denunciare.Si condivideranno nei prossimi mesi, misure che andranno in tale direzione d'intesa anche con le associazioni di categoria confermando la massima presenza delle Fiamme Gialle.Terminato l'incontro, è seguito lo scambio di doni, tra cui il gagliardetto della Città di Corato, consegnato dal Sindaco De Benedittis al Generale Arbore in un clima di cordialità e di massima collaborazione tra istituzioni. In foto, la stretta di mano tra il Generale Arbore e il Sindaco De Benedittis.