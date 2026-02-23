L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba”
Vita di Città

«Investire nella mobilità sostenibile significa investire nel futuro dei nostri studenti»

Corato - lunedì 23 febbraio 2026 12.45 Comunicato Stampa
L'istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi, ha partecipato con entusiasmo al tavolo di progettazione partecipata presso il Museo del Territorio per il progetto "In Gamba" per la mobilità sostenibile promosso dal Comune di Corato rientrante nell'intervento ministeriale intercomunale "Terra Maris: miglioramento dell'accessibilità e mobilità sostenibile".

Il progetto, finanziato nell'ambito del programma sperimentale nazionale previsto dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, articolo 5, punta a promuovere modelli innovativi di mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento diretto di scuole, famiglie, associazioni e cittadini, rafforzando il dialogo tra comunità, scuole e amministrazione sui temi della sicurezza urbana, dell'ecologia e della qualità della vita.

Gli incontri, in questa prima fase, guidati da facilitatori, tra cui il Dott. Chiosso, sono stati un prezioso momento di confronto e collaborazione in un lavoro di approfondimento e co-progettazione dei temi portanti del progetto Pedibus e Piazze scolastiche con un obiettivo comune: ripensare e definire gli spazi antistanti le scuole della nostra città per renderli più sicuri, accoglienti e a misura di bambino e creare percorsi a piedi casa-scuola sostenibili, con lo scopo di favorire autonomia, socializzazione e rispetto per l'ambiente.

Il progetto, in seconda fase, coinvolgerà attivamente anche i bambini, che saranno protagonisti nel disegnare e immaginare gli spazi vicini alla scuola, contribuendo a designare zone dedicate alla socializzazione, al gioco e alla lettura. Un percorso partecipato che valorizza la loro creatività e il loro punto di vista.

In questa visione, lo spazio antistante la scuola non è solo un luogo di passaggio, ma diventa un vero e proprio hub culturale e didattico, capace di accogliere, educare e creare comunità.

In terza fase, alunni, genitori e docenti, saranno coinvolti nell'iniziativa Pedibus che consiste nell'individuare percorsi casa – scuola pedonali sicuri, ideali per l'accompagnamento di gruppi di bambini e bambine, lungo itinerari prestabiliti con punti di partenza e orari definiti, in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola, portando con sé i principi di salvaguardia ambientale e stile di vita sano.

«Crediamo fortemente che investire nella mobilità sostenibile significhi investire nel futuro dei nostri studenti e della nostra comunità. Continueremo a collaborare con entusiasmo per costruire una città sempre più attenta ai bisogni dei più piccoli, quali futuri cittadini consapevoli», le parole del team d'istituto.
